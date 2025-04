Ce bouton caché facilite le nettoyage de la machine à laver - pourtant peu l'utilisent

Bien qu'il serve à laver votre linge, le lave-linge n'est pas si propre qu'il n'y parait. Un petit bouton existe pour faciliter son nettoyage, mais peu de gens connaissent son existence.

La machine à laver est un allié précieux au quotidien. Mais pour qu'elle lave parfaitement votre linge, encore faut-il en prendre soin et... la laver ! Pourtant, peu de personnes, même les fées du logis, pensent à le faire régulièrement. Résultat : avec le temps, des résidus de lessive, des moisissures et des bactéries s'accumulent à l'intérieur, provoquant souvent de mauvaises odeurs. Pire encore, une machine encrassée consomme davantage d'énergie et voit sa durée de vie raccourcie. Dommage alors que le bon entretien d'un lave-linge n'est pas très compliqué.

Pour éviter les problèmes, il est important de nettoyer régulièrement le tambour, les joints, le filtre... et le fameux tiroir à lessive, un des endroits les plus sales de l'appareil. C'est justement à ce niveau qu'intervient ce petit bouton souvent ignoré. Beaucoup d'utilisateurs ne découvrent ce bouton que lorsqu'ils rencontrent un problème… ou quand ils finissent enfin par lire le manuel d'entretien. Il est généralement situé à l'intérieur du tiroir à lessive, parfois caché sous une languette ou une petite étiquette. Son rôle ? Permettre le retrait facile du tiroir afin d'en faciliter le nettoyage.

© Linternaute.com

Sans ce bouton, difficile d'accéder aux recoins, et encore plus compliqué de retirer les traces de moisissures incrustées. Et soyons honnêtes : forcer pour enlever le tiroir peut vite devenir une galère (et un risque pour vos doigts et votre machine). Comment l'utiliser ? Ouvrez le tiroir à lessive de votre machine. Repérez le bouton, souvent situé au centre ou sur un côté, avec une petite flèche indiquant la direction. Appuyez dessus, puis tirez doucement pour extraire complètement le tiroir. Une fois retiré, vous pouvez enfin le nettoyer en profondeur.

Pour un résultat optimal, utilisez une brosse à dents et du vinaigre blanc pour frotter toutes les surfaces, y compris l'intérieur de la cavité du tiroir. C'est souvent dans ce recoin inaccessible que se nichent les mauvaises odeurs. Grâce à ce petit bouton, plus d'excuse : vous pouvez désormais tout nettoyer facilement.

N'oubliez pas de nettoyer aussi le tambour et les joints de votre machine à laver. Commencez par verser un verre de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude dans le tambour de la machine à laver, puis lancez un cycle à vide à haute température (60 ou 90 °C). Cela permet de désinfecter l'intérieur et d'éliminer les résidus de lessive ou de calcaire.

Ensuite, ouvrez le hublot et nettoyez manuellement les joints en caoutchouc avec une éponge imbibée de vinaigre blanc ou d'un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle. N'oubliez pas de bien soulever les replis du joint : c'est là que s'accumulent souvent saletés, moisissures et petites chaussettes égarées ! Séchez bien à la fin pour éviter l'humidité et les mauvaises odeurs.