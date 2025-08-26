Ce jeu vidéo acclamé, qui a réalisé 1 million de ventes en un week-end, va devenir un film

Ce jeu vidéo phénomène, qui a conquis des millions de joueurs, devrait bientôt connaître une adaptation en film.

Minecraft, Tomb Raider, Super Mario Bros, Warcraft, Uncharted... Les adaptations de jeu vidéo sur grand écran sont légions, et le public répond généralement présent pour découvrir dans les salles obscures les aventures des personnages qu'il a incarnés sur console.

Sans surprise donc, le dernier phénomène du genre aura droit à une adaptation en live-action. Il faut dire que le carton est total : en un week-end seulement, ce jeu vidéo montpellierain a écoulé 1 million d'exemplaires (sans compter les joueurs qui y ont accès via le GamePass de la X-Box). 33 jours après sa sortie le 24 avril, il dépassait les 3,3 millions d'exemplaires vendus.

Les critiques, elles, sont conquises : ce jeu de rôle décroche la note de moyenne de 92/100 sur Metacritic et devient le jeu le mieux noté par les professionnels de tous les temps, au coude-à-coude avec Blue Prince et Split Fiction. Le spécialiste high-tech de Linternaute salue dans sa critique "une franche réussite", servie par des "graphismes sublimes", "une bande-son divinement française". "Une fois la manette reposée, nous n'avions qu'une chose en tête : relancer une partie le plus vite possible", salue-t-il.

© Cosmocover et Sandfall Interactive

Si vous n'avez jamais entendu parler de Clair Obscur : Expédition 33, la nouvelle pépite du jeu vidéo français, il est peut être temps de vous pencher sur ce RPG (jeu de rôle), plongée dans une version fantastique de la Belle-Epoque française. Une forme divine, la Peintresse, y a le pouvoir de tuer chaque année toutes les personnages d'un âge donné, qu'elle dessine dans le ciel. Alors que les personnes qui vont fêter leurs 33 ans n'ont plus qu'un an à vivre, une équipe de personnages se donne pour mission d'arrêter la divinité. Le joueur incarne plusieurs d'entre eux.

Trois mois avant sa sortie, le 24 avril dernier, Variety annonçait l'adaptation en live-action par Story Kitchen, au côté de l'éditeur Sandfall Interactive. Un pari qui s'avère déjà gagnant puisque Clair Obscur : Expédition 33 a clairement tous les atouts pour donner lieu à une expérience cinématographique mémorable. Un avis partagé par les fondateurs de Story Kitchen, Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg, qui ont commenté auprès du média anglophone que "l'intrigue captivante du jeu et la complexité de ses personnages offrent une base solide pour une expérience cinématographique qui saura toucher aussi bien les joueurs que les amateurs de cinéma".

Pour l'heure, pas de date de sortie ni d'équipe créative ou de casting associés au projet cinématographique. Pas étonnant, puisque le projet reste récent. Mais au vu du succès du jeu, on peut d'ores et déjà espérer avoir bientôt des nouvelles de l'adaptation sur grand écran. En attendant, Clair Obscur : Expédition 33 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC via la plateforme Steam.