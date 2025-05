"Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire" : cette star proche de P. Diddy pourrait être entraînée dans sa chute

Alors que le procès de P.Diddy est en cours, d'autres stars du show-business américain pourraient être impactées par l'affaire. L'une d'entre elles a eu des propos troublants il y a quelques années.

Le procès de P. Diddy (de son vrai nom Sean Combs) s'est ouvert ce lundi 5 mai 2025 à New-York. La star du hip hop et magnat de l'industrie musicale comparait pour de nombreuses accusations graves et risque la prison à vie. Il est accusé de trafic sexuel et d'extorsion, ce qu'il dément. On lui reproche d'avoir organisé une "entreprise criminelle" qui aurait contraint plusieurs femmes à participer à des actes sexuels, qui impliquaient notamment de la consommation de drogues, ou des prostitués.

P. Diddy était connu pour organiser de nombreuses "fêtes" (et surtout ses "white parties"), auxquelles plusieurs personnalités d'Hollywood ont participé. Aucune n'est à ce jour poursuivie en justice ou mise en cause pour les faits reprochés à la star du hip-hop. En revanche, elles se retrouvent sous le feu des projecteurs malgré elles, alors que "des personnes influentes seront exposées et d'horribles secrets seront révélés", a déclaré l'avocat des victimes présumées, Tony Buzbee. Sur les réseaux sociaux, les internautes multiplient les théories et s'improvisent enquêteurs en cherchant à deviner les potentielles retombées de l'affaire sur Hollywood.

Au regard de l'affaire, d'anciennes déclarations refont surfaces et posent désormais questions. L'un des amis de P. Diddy, acteur de cinéma, avait même tenu des propos en 2019, alors perçus comme anodins, qui se révèlent plus troublants maintenant que Sean Combs est derrière les barreaux.

Ashton Kutcher et P. Diddy en 2003. © CATUFFE/SIPA (publiée le 07/05/2025)

L'acteur Ashton Kutcher et P. Diddy sont apparus ensemble à plusieurs reprises au début des années 2000. Ils sont devenus amis en 2003, alors qu'ils produisaient des émissions pour la chaîne MTV. C'est pourquoi l'acteur de That '70 Show et Sex Friends a été interrogé sur les fêtes du rappeur par l'émission américaine Hot Ones, en 2019, toujours disponible sur Youtube. Interrogé sur son souvenir de ces soirées, Ashton Kutcher avait botté en touche : "Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire", avait-il d'abord déclaré, avant de réfléchir. "Cela non plus je peux pas le raconter", avant de révéler un souvenir commun sur le marathon de New York.

Par la suite, Ashton Kutcher reviendra sur la question de manière très cryptique : "Les histoires de soirées chez Diddy, mec, c'était comme un drôle de voyage dans le passé". On n'en saura pas plus. Depuis que P. Diddy est dans le viseur de la justice, ni Ashton Kutcher, ni ses représentants, ne se sont exprimés publiquement sur l'affaire. Il n'est à ce jour visé par aucune poursuite.

Ashton Kutcher n'est toutefois pas la seule célébrité qui pourrait être impactée par l'affaire P. Diddy : Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Kim Kardashian, Aretha Franklin ou encore Donald Trump ont été aperçus, au fil des années aux "white parties" du rappeur. Une altercation avec Denzel Washington a également fait parler d'elle, tandis que beaucoup d'internautes s'inquiètent également de la relation du rappeur avec Justin Bieber, alors âgé de 15 ans lorsqu'il a croisé le producteur.