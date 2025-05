Le remake de "Lilo et Stitch" a fait plein de changements, un personnage disparaît complètement de l'intrigue

Au tour de l'adorable alien d'avoir droit à des aventures en prises de vues réelles. Les fans du dessin animé vont toutefois noter quelques différences, et notamment la disparition d'un personnage.

Après Blanche-Neige, c'est au tour de Lilo et Stitch de succomber à la mode des live actions. Le dessin animé culte et son alien-peluche, aussi adorable que chaotique, a désormais droit à l'adaptation de ses aventures en prises de vues réelles, avec de véritables décors, mais aussi des acteurs pour incarner la jeune Lilo, sa sœur Nani, et tous les humains du film.

L'intérêt financier d'une adaptation en prises de vues réelles n'est plus à prouver (les succès du Roi Lion, Mufasa ou encore Aladdin sont venus le montrer, malgré le fiasco récent de Blanche-Neige). En revanche, l'intérêt artistique d'une telle démarche pose souvent question, surtout au niveau du scénario qui risque de tomber dans un copier-coller de ce que le dessin animé original faisait déjà (et en mieux). Les fans de Lilo et Stitch ne seront jamais surpris des tournants que prend l'intrigue, mais elle présente toutefois quelques différences avec le film d'animation, qui ne passent pas inaperçues.

Un nouveau personnage, et une variation pour Cobra Bubbles. © Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers. L'adaptation de Lilo et Stitch en prises de vues réelles supprime d'abord un personnage mémorable du premier film : il s'agit du capitaine Gantu, alien mastodonte, qui sert de principal antagoniste du dessin animé. Ses motivations et son cheminement sont désormais attribués à un autre personnage, Jumba (Zach Galifianakis), le scientifique qui crée Stitch et dont la résolution change du dessin animé.

A l'inverse, deux personnages font leur apparition : Tutu, la voisine de Nani et Lilo, qui prend une place majeure dans l'intrigue (ci-dessus), et Mrs Kekoa, l'assistante sociale chargée de veiller aux intérêts de la petite fille et qui menace de la séparer de sa sœur. Vous l'aurez donc compris, il y a un changement avec le personnage de Cobra Bubbles : on découvrait à la fin du dessin animé que l'assistant social était en réalité un ancien agent de la CIA reconverti, qui va sauver la situation. Dans la nouvelle version, on ne fait plus mystère de ses activités.

D'autres changements viennent ponctuer ce Lilo et Stitch à la sauce 2025, et notamment son final qui apporte un changement que nous trouvons bienvenu pour l'un des personnages. On vous laisse toutefois découvrir lesquels en salles, puisque le long-métrage est sorti ce mercredi 21 mai.