Une voyageuse refusée d'un bus pour une jupe trop courte : le conducteur s'explique après le buzz

Le conducteur de bus accusé d'avoir refusé à une jeune femme de monter à bord en raison d'une jupe trop courte a tenu à se défendre au regard des proportions prises par cette affaire.

Un chauffeur de bus a été suspendu de son poste ce mardi 20 mai pour avoir tenu "des propos inappropriés vis-à-vis d'une voyageuse", a annoncé la RATP. "Si vous voulez monter, baissez un peu vos vêtements", a-t-il indiqué à une jeune femme qui voulait monter à bord. Depuis, la vidéo a largement fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Les faits se sont déroulés sur la ligne 108 entre Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, selon les informations du Parisien.

"T'es la police ? T'es qui pour me dire 'descend tes vêtements ?' Je vais à la salle, je vais avoir chaud, je vais transpirer, donc oui je suis comme ça", s'est offusquée la jeune femme, face caméra, se filmant vêtue d'une jupe, un débardeur et une veste. Elle est ensuite descendue du bus et les portes se sont refermées. Cette décision de la part du machiniste est-elle justifiée ? Pas du tout selon Arnaud Moinet, secrétaire du syndicat RATP la Base : "Dans la mesure où il n'existe pas de critères vestimentaires autorisant un chauffeur à interdire à un passager l'accès à son bus, l'éviction (...) semble clairement irrégulière", a-t-il indiqué auprès du Parisien.

"En aucun cas je ne lui interdis l'accès à bord"

Depuis, le conducteur du bus s'est expliqué. "Elle est dos à moi. Je l'aperçois avec les vêtements de son postérieur complètement relevés. (...) Je lui demande gentiment de couvrir son postérieur qui était dénudé pour qu'elle ne soit pas embêtée dans le bus. Pour sa propre sécurité. Sauf qu'elle a mal pris ma remarque (...) En aucun cas je ne lui interdis l'accès à bord", explique-t-il au micro de BFMTV.

Sur la vidéo publiée par la jeune femme - Thais Gauchkarian - le chauffeur déclare clairement : "Si vous voulez monter, baissez un peu vos vêtements". Ce que le groupe de jeunes gens refuse. "C'était une tenue de sport comme une autre", martèle-t-elle sur RMC. Selon les informations de BFMTV, la RATP a contacté la jeune femme et a ouvert une enquête interne après l'incident. Le chauffeur, lui, a été suspendu à titre conservatoire. La RATP condamne "avec la plus grand fermeté le comportement de ce machiniste qui est contraire à tous les principes et valeurs de l'entreprise, s'il est avéré", abonde BFMTV.