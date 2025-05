Harry, Ron et Hermione : voici le trio d'acteurs qui jouera dans la nouvelle série Harry Potter

HBO vient de dévoiler les noms et visages des jeunes acteurs qui incarneront Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger dans la série dédiée.

Exit Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint : Harry Potter fait table rase du passé et a trouvé les prochains acteurs qui incarneront le trio principal. La série d'HBO a pour vocation d'adapter tous les tomes de la saga par saison (tome 1 pour la première saison, tome 2 pour la seconde, etc). En conséquence, les directrices de casting avaient la lourde tâche de trouver des jeunes comédiens capables d'incarner Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger, de leurs 11 ans jusqu'à la fin de l'adolescence.

C'est désormais chose faite puisque la chaîne américaine a annoncé dans un communiqué de presse ce mardi 27 mai qu'"après une recherche extraordinaire menée par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockmann, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons trouvé nos Harry, Hermione et Ron", ont indiqué Francesca Gardiner (showrunner, productrice exécutive) et Mark Mylod (réalisateur de plusieurs épisodes, producteur exécutif).

© HBO Max

"Le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux et nous sommes impatients que le monde entier soit témoin de leur magie à l'écran. Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d'enfants qui ont participé aux auditions", ont aussi déclaré les deux producteurs.

Harry Potter sera incarné par l'acteur Dominic McLaughlin (Grow). De son côté, Arabella Stanton a été choisie pour incarner Hermione Granger. Enfin, c'est Alastair Stout qui prêtera ses traits dans le rôle de Ron Weasley. Retenez bien leurs noms, on risque de parler d'eux pendant longtemps. Il s'agit de leur tout premier rôle à l'écran, et c'est un projet d'envergure qui leur est confié.

Ils donneront la réplique à des acteurs bien connus de la profession, qui ont déjà été annoncés dans les rôles des professeurs de Poudlard : John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Paapa Essiedu (Severus Rogue), Paul Whitehouse (Argus Rusard) et Luke Thallon (Professeur Quirrell). La date de sortie n'est pas encore connue, mais la première saison pourrait potentiellement sortir au cours de l'année 2026 sur la plateforme de streaming HBO Max. Il faudra toutefois attendre encore une annonce officielle pour en avoir le coeur net.