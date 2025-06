On n'a encore jamais vu ça sur Netflix : cette nouvelle série française va totalement changer les habitudes des abonnés

Les abonnés de Netflix vont devoir changer leurs habitudes de visionnage pour cette nouvelle série française bientôt disponible.

Les abonnés de Netflix ont leur petites habitudes : la plateforme de streaming met normalement en ligne l'intégralité d'une mini-série ou d'une saison en une seule fois. Parfois, et c'est réservé aux blockbusters, la diffusion est découpée en plusieurs parties de quelques épisodes, publiées à quelques semaines d'intervalles. Quelques rares programmes événements, comme Arcane ou Nouvelle école, ont proposé des diffusions hebdomadaires. Mais en juin, une nouvelle série française va bouleverser les habitudes des abonnés en offrant une nouvelle expérience de visionnage sur Netflix.

Tout pour la lumière est le nouveau feuilleton quotidien de TF1. Oui oui, vous avez bien lu. On y suit la vie d'une ancienne star, interprète d'un tube oublié jouée par Joy Esther, qui revient dans sa ville natale de La Ciotat, après vingt ans d'absence, accompagnée de son mari (Lannick Gautry) et de leur fille adolescente. Elle arrive au chevet de sa mère (Isabelle Otero), directrice de l'école de chant et de danse "Le Studio Lumière". Secrets de famille, intrigues amoureuses, trahisons, mensonges, tout ceci avec une pointe de musique et de danse... Les fans de Fame ou de Un, dos, tres vont certainement y trouver leur bonheur, tout comme ceux de la Star Academy ou de The Voice !

© ©François Lefebvre / Capa Pictures

Si Tout pour la lumière n'est pas sans rappeler d'autres feuilletons à la télévision française, comme Ici tout commence qui se déroule également dans l'enceinte d'une école, c'est dans son format de diffusion qu'elle est totalement inédite : ce programme est diffusé sur la première chaîne, mais également sur la plateforme de streaming, qui propose pour la première fois une quotidienne française !

Les abonnés de Netflix seront privilégiés : les trois premiers épisodes de Tout pour la lumière sont mis en ligne sur la plateforme de streaming le vendredi 13 juin, avant que le quatrième et le cinquième soient dévoilés les 14 et 15 juin. Une pause sera ensuite proposée aux abonnés, le temps que la diffusion débute le 16 juin, à 18h, sur TF1.

Par la suite, les abonnés de Netflix découvriront un nouvel épisode de la série chaque jour, du mercredi au dimanche, à 9h01. La plateforme de streaming aura donc constamment cinq épisodes d'avance sur la première chaîne ! De quoi bousculer les habitudes de visionnage des abonnés... ou de les rendre accro !