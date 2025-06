Tom Cruise bat un impressionnant record dans le nouveau "Mission : Impossible" grâce à une cascade folle

L'acteur américain est entré dans le Guinness des records pour l'une de ses cascades dans "Mission Impossible : The Final Reckoning", dernier épisode de la franchise.

Tom Cruise est connu pour ses cascades toutes plus impressionnantes les unes que les autres dans la saga Mission : Impossible. Chaque épisode donne l'occasion à l'acteur de repousser les limites de ce qui a déjà été fait à l'écran : escalader à main nu la tour Burj Khalifa de Dubai, courir sur un avion en vol, sauter d'une moto lancée à pleine vitesse jusqu'au rebord d'une falaise... Chacune de ces séquences fait retenir son souffle aux spectateurs.

Le dernier épisode de la saga n'est pas en reste. Sorti le 21 mai dernier, Mission Impossible : The Final Reckoning offre à Tom Cruise plusieurs séquences d'action mémorables : Ethan Hunt est suspendu à un avion en vol et reste en apnée à plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'une d'entre elle lui a permis de battre un record et de rentrer officiellement dans le Guinness Book des records, après validation par des experts, le 4 juin. Auparavant, l'acteur était déjà inscrit dans le livre des records pour avoir joué dans le plus de films consécutifs ayant décroché au moins de 100 millions de dollars au box-office.

Dans le dernier épisode réalisé par Christopher McQuarrie, une course de biplans force Tom Cruise à sauter d'un hélicoptère en portant un parachute enflammé. La séquence, tournée en Afrique du Sud, a été répétée à 16 reprises, ce que personne n'avait encore jamais réalisé auparavant. Tom Cruise détient désormais le record du plus grand nombre de sauts en parachute en flammes jamais réalisés par une seule personne. Technique, mais tout de même très impressionnant ! La vidéo est à voir ici.

"Tom Cruise ne se contente pas d'incarner des héros d'action, c'est un héros", commente le rédacteur en chef du livre des records, Craig Glenday, dans un communiqué. "Son succès est en grande partie dû à sa volonté de repousser les limites comparées à ce que peuvent faire des acteurs lambda. Aucun autre acteur ou cascadeur n'a réussi un tel nombre de sauts périlleux et nous sommes fiers de récompenser ce dévouement".

Il s'agit donc d'une des séquences du dernier épisode de Mission : Impossible, dans lequel Ethan Hunt retrouve de nombreuses figures de son passé t doit affronter un système d'intelligence artificielle capable de détruire le monde. Si vous êtes curieux de découvrir les dernières performances de Tom Cruise, ou de savoir si la franchise va prendre fin avec cet épisode, sachez qu'il est toujours projeté dans les salles de cinéma françaises.