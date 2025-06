Samsung déploie une mise à jour d'envergure pour de nombreux smartphones, le vôtre est peut-être concerné

Les possesseurs de smartphone Samsung seront aux anges avec cette mise à jour qui inclut de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances.

Nombreux sont les possesseurs de smartphone Samsung à apprécier les mises à jour du constructeur. Il faut dire que ce dernier ne ménage pas ses efforts pour améliorer les performances de ses appareils et régler les éventuels bugs pouvant être observés au quotidien. Si vous possédez déjà ou entendez acquérir un smartphone de Samsung prochainement, vous serez heureux d'apprendre que la firme travaille activement au déploiement d'une mise à jour d'envergure dans les prochaines semaines.

Beaucoup de modèles sont concernés et certains utilisateurs peuvent même déjà en profiter si leur appareil est très récent. Selon plusieurs fuites, la mise à jour en question, baptisée One UI 7, sera déployée durant les mois de juin et juillet 2025 sur plus d'une dizaine de modèles différents : les Galaxy A05s, A14, A15, A16, A25, A33, A34, A53, A54 et A55. Les Samsung Galaxy M33 et M53 sont également concernés et profiteront des nouveautés de la mise à jour.

One UI 7 tire pleinement parti des possibilités offertes par Android 15, disponible depuis quelques mois sur certains smartphones. Ses fonctionnalités sont multiples et diffèrent en fonction du modèle dont vous disposez, mais elles intègrent notamment quelques refontes visuelles qui pourront vous perturber pendant les premiers jours d'utilisation. Samsung a beaucoup travaillé pour épurer son interface et réduire le nombre d'affichage à l'écran, ce qui devrait rendre votre utilisation quotidienne bien plus agréable. Le volet des notifications et boutons d'accès rapide sont notamment divisés en deux et il est possible de passer de l'un à l'autre en un geste.

Autre nouveauté intégrée avec One UI 7 : la Now Bar. Inaugurée au sein des Samsung Galaxy S25 sortis cette année, cette petite barre présente en bas de votre écran dispose de plusieurs fonctions plutôt pratiques. Il est notamment possible de contrôler directement votre musique dessus, d'obtenir la météo du jour ou d'avoir un résumé de votre journée avec vos rendez-vous passés ou à venir. Une sorte de mini-assistant facilement accessible en toute circonstance.

Vous ne serez certainement pas surpris d'apprendre que One UI 7 dispose également d'un volet sur l'intelligence artificielle. La mise à jour inclut plusieurs fonctionnalités liées à Galaxy AI qui vous permettront de réécrire vos messages selon le ton désiré, de corriger vos fautes d'orthographe, ou encore de bénéficier de traductions et résumés d'articles et pages web.

Enfin, cette mise à jour corrige plusieurs bugs et problèmes de sécurité présents au sein des smartphones Samsung, mais renforce également la protection de vos données personnelles. Il est notamment fait mention du contrôle des accès pleins ou temporaires à vos fichiers pour vos applications installées.