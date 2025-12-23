Vendu à près de 2 millions d'exemplaires en France, ce livre phénomène est adapté en film

Ce best-seller que tout le monde s'arrache a droit à son adaptation au cinéma avec deux grandes stars d'Hollywood.

On ne compte plus le nombre de romans qui ont inspiré le septième art. Alors quand c'est un best-seller, tout le monde se bat pour l'adapter sur grand écran ! C'est ce qui attend ce roman que tout le monde s'arrache depuis plusieurs mois. Véritable phénomène littéraire à travers le monde, ce "page-turner" (un livre tellement prenant qu'on ne peut s'empêcher de lire la suite, ndlr) a été vendu à près de 2 millions d'exemplaires en France depuis sa traduction en 2023.

L'intrigue suit une jeune femme qui vient de sortir de prison et qui doit retrouver un emploi. Elle réussit à se faire embaucher comme employée de maison au service d'une riche famille de New-York. Ce qui semble être une chance inespérée va se transformer en cauchemar lorsque sa patronne se révèle particulièrement toxique... L'héroïne serait-elle finalement en danger ? C'est l'intrigue qui a passionné les millions de lecteurs de La Femme de ménage.

© Daniel McFadden/Lionsgate

Le roman écrit par Freida McFadden est aujourd'hui transposé au cinéma. C'est le réalisateur Paul Feig qui a été chargé de cette adaptation. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est loin d'être un cinéaste amateur : il a signé la comédie très populaire Mes meilleures amies, mais également Spy ou les deux films de la franchise L'ombre d'Emily.

Pour incarner Millie, la femme à tout faire du titre, le choix du réalisateur s'est porté sur Sydney Sweeney. Cela fait plusieurs années que la popularité de l'actrice de 27 ans fait parler d'elle : révélée dans The White Lotus, elle a fait sensation dans la série Euphoria. Depuis, c'est vers le cinéma qu'elle se tourne, jouant dans la comédie romantique Tout sauf toi, le thriller Immaculée ou encore le film de super-héros atomisé par la critique et le public Madame Web.

Face à elle, Amanda Seyfried (Mamma Mia, Lolita malgré moi, Les Misérables...) a été choisie pour incarner sa patronne, Nina Winchester, tandis que c'est Brandon Sklenar (Jamais plus, Drop Game) qui incarnera son mari. En France, c'est le 24 décembre 2025 que les fans peuvent découvrir si cette adaptation de La femme de ménage est fidèle au roman, ou pas.