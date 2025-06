Les abonnés de Netflix n'en reviennent pas : personne ne s'attendait à cette fin dans Squid Game

La fin de "Squid Game" a réservé plusieurs surprises aux abonnés de Netflix. Une apparition surprise et la révélation du gagnant du jeu ont particulièrement étonné les fans.

C'est l'événement streaming de la semaine : Squid Game a pris fin au terme de sa troisième saison. Les six épisodes ont été mis en ligne sur Netflix ce vendredi 27 juin au matin, et la série coréenne s'est hissée en 30 minutes seulement dans le top 10 des programmes les plus vus, preuve si c'était encore nécessaire de la popularité du programme.

Il est toujours difficile de terminer une série. Game of Thrones l'a appris à ses dépens. Logiquement, le final de Squid Game divise. La presse française est conquise par cette saison 3 plus émouvante (et éprouvante) que la précédente. Mais les nombreux rebondissements finaux ont surpris les fans, qui n'ont pas manqué de réagir à la fin de la série coréenne sur les réseaux sociaux. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les derniers épisodes de Squid Game.

© No Ju-han/Netflix

Si beaucoup pleurent la mort de certains personnages populaires (inévitable, puisque les participants jouent à un jeu de survie), d'autres n'avaient pas vu venir le gagnant du jeu. Si vous ne voulez pas en savoir plus, arrêtez votre lecture ici. Dans une conclusion très émouvante, Gi-hun, qui l'a emporté face au joueur 333, décide de se sacrifier pour permettre au bébé qui vient de naître de survivre. Le héros meurt, et l'enfant devient le gagnant du Squid Game.

Cette fin a surpris les internautes. Certains, comme @Sunnyxx06, jugent qu'elle est "tellement décevante", quand @foolsdnp estime que c'est "l'une des pires fins [...] ça ne fait même pas sens !" D'autres se sont laissés séduire par un dénouement jugé "réaliste" pour certains, "bouleversant" pour d'autres". Mais ce n'est pas la seule surprise que réservait le final de Squid Game.

A la fin de la série, le maître du jeu se rend aux Etats-Unis pour rendre les affaires de Gi-hun à sa fille. Sur le retour, il entend le bruit familier du jeu de ddakji. On comprend alors que le jeu est répandu aux Etats-Unis, et probablement partout dans le monde, et qu'il y aurait donc plusieurs arènes. Rien d'étonnant puisqu'il s'agissait d'une théorie déjà partagée par les fans (David Fincher a notamment prévu de diriger une adaptation américaine de la série).

En revanche, ce qui a surpris, c'est la star qui a été mobilisée pour tourner cette séquence. Dans la peau de la recruteuse, on retrouve l'actrice oscarisée Cate Blanchett (L'Etrange Histoire de Benjamin Button, Tar, Carol, Le Seigneur des anneaux...) ! Cette apparition a fait fortement réagir sur les réseaux sociaux : "cela ne faisait pas partie de ma bucket list de 2025 mais nous y voilà", écrit @_loullipop. "mdr mais pourquoi y a Cate Blanchett dans Squid Game ?" s'étonne l'internaute française @elsari_ sur X.

Les fans peuvent donc reprocher à la série beaucoup de choses, notamment de ne pas avoir forcément répondu à leurs attentes, mais ils ne peuvent pas déplorer le manque de twists et de rebondissement de cette troisième saison !