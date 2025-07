"Laisse tomber, on avance" ! Clint Eastwood a une méthode de tournage bien particulière, cet acteur en a fait les frais

Réalisateur respecté, Clint Eastwood a une technique de tournage particulière qui ne plait pas forcément à tous les acteurs.

Que ça soit en tant qu'acteur ou réalisateur, Clint Eastwood est l'une des personnalités les plus respectées d'Hollywood. À 95 ans passés, le cinéaste continue de travailler et réunit auprès de lui des acteurs aux parcours très variés, comme l'a prouvé Juré n°2, son dernier film sorti en 2024. Pourtant, Clint Eastwood est connu dans le milieu pour sa technique de travail très particulière qui a le don de surprendre certains comédiens.

Le réalisateur a la réputation d'être très efficace et de ne pas aimer perdre de temps. Au point de pouvoir exiger une seule prise de ses acteurs, ou du moins le moins de prises possible. L'objectif : éviter les tournages qui s'éternisent, et permettre à chacun de rentrer chez soi après une journée de travail de huit heures, racontait le directeur de la photographie Jack. N. Green. Dans un portrait consacré au réalisateur dans Esquire, Matt Damon (Invictus) se souvient : "Il faut le supplier pour pouvoir faire une seconde prise. Je l'ai fait, une fois, et il m'a répondu : 'Pourquoi, tu veux faire perdre du temps à tout le monde ?'"

Le principal intéressé avait répondu à ce sujet, assurant que "la méthode Clint est de savoir quand est-ce qu'on a la bonne prise. Si on ne l'a pas, s'en rendre compte aussi. Et agir en fonction". Si cette méthode s'est révélée fructueuse au regard de sa filmographie (il a déjà remporté l'Oscar du Meilleur film et de la Meilleure réalisation), elle peut être perturbante pour les acteurs. Kevin Costner en a notamment fait les frais.

Dans Un monde parfait, il incarne un criminel qui s'échappe de prison et kidnappe un jeune garçon. Alors que la police est à ses trousses, il se prend d'affection pour l'enfant. Si le film a reçu un bel accueil à sa sortie en 1993, des tensions ont émergé sur le plateau de tournage, révèle Esquire. Lors de la captation d'une scène où il devait marcher dans un champ, Kevin Costner demande à Clint Eastwood de l'attendre avant de tourner, car il n'est pas encore prêt.

Mais le cinéaste n'a pas la réputation d'attendre, et préfère tourner rapidement. Il ordonne alors que sa doublure prenne sa place pour une scène où on ne devine pas son visage. Kevin Costner est ensuite sorti de sa loge, enfin prêt à jouer sa scène. Ce à quoi Clint Eastwood aurait répondu : "Laisse tomber, on avance". Choqué, Costner s'offusque, ce à quoi l'interprète de Dirty Harry aurait répondu : "Je suis payé pour enchaîner les prises".

Cette collaboration entre les deux acteurs aurait donné lieu à des tensions artistiques qui ne les ont pas vraiment incités à d'autres collaborations. Cela n'a pas empêché Clint Eastwood de mettre en scène un film apprécié, qui a été salué par la critique à sa sortie en 1993.