C'est la plateforme de streaming qui fait les meilleures séries, ce sont les professionnels de la télévision qui l'affirment

Grâce aux nominations des Emmy Awards, on peut déterminer quelles sont les plateformes de streaming qui proposent les meilleures séries du moment.

C'est l'équivalent des Oscars, mais pour la télévision américaine. Chaque année, les Emmy Awards récompensent le meilleur des programmes du petit écran us : les talk-shows, les émissions, les téléfilms, la télé-réalité... Et bien évidemment les séries. Les nominations pour la 77e édition ont été dévoilées le 15 juillet, avant que la remise des prix n'ait lieu le 14 septembre prochain à Los Angeles.

En analysant les nominations aux Emmy Awards, Linternaute a cherché à déterminer si une plateforme de streaming se distinguait des autres. Pour savoir laquelle produisait les meilleures séries américaines, nous nous sommes appuyés sur plusieurs critères (nombre de nommés, de nominations, et le ratio), à partir des documents mis à disposition par les Emmy Awards sur leur site internet.

© Linternaute via Canva

HBO Max se distingue ainsi comme la plateforme décrochant à la fois le plus de nominations au total (142) mais aussi celui du nombre de nominations pour des séries (110). Cette année, le géant du streaming américain s'est distingué avec White Lotus (24 nominations à lui seul, surtout grâce à son casting nombreux), The Penguin (24), The Last of Us (17), Hacks (15) ou The Pitt (13). C'est donc la plateforme qui se distingue comme la plus qualitative, tout en ayant de nombreux contenus reconnus.

De son côté, Netflix domine en nombre de programmes cités par les Emmy Awards : 44 au total, 21 si on se concentre sur le nombre de séries. Pas étonnant puisque c'est la plateforme produisant le plus de contenus originaux. Mais celles-ci cumulent moins de nominations que sa rivale. Plus de séries nommées, mais moins de nominations donc. C'est Adolescence (13 nominations), Black Mirror (10) et Monstres : l'Histoire de Lyle et Erik Menéndez (11) qui se distinguent cette année, et qui promettent de se disputer la catégorie mini-série.

Apple TV+ cumule 73 nominations pour ses séries (pour 11 fictions nommées). Ce sont les 27 nominations de Severance et les 23 de The Studio qui expliquent un tel chiffre. La plateforme à la pomme se distingue également grâce à Shrinking (7 nominations) et Slow Horses (5) ce qui en fait une plateforme désormais incontournable et qualitative pour les amateurs de séries.