Cette nouvelle comédie policière de Netflix portée par un casting XXL est parfaite pour se détendre sans prise de tête

Si vous souhaitez regarder une comédie légère sur fond d'enquête policière, ce nouveau film Netflix est fait pour vous.

Si vous avez déjà regardé K-Pop Demon Hunters ou que vous attendez la suite de la saison 2 de Mercredi, vous vous languissez peut-être d'un film pour passer le temps sur Netflix. Cela tombe bien : cette semaine, la plateforme de streaming propose un nouveau long-métrage très divertissant de 2 heures à peine. Porté par un casting de stars, il s'agit d'une comédie légère et sympathique, idéale pour occuper sa soirée après une longue journée.

Le Murder Club du Jeudi est l'adaptation du roman best-seller de Richard Osman. L'intrigue se déroule dans une maison de retraite de luxe, et suit quatre septuagénaires ou octogénaires qui se rassemblent chaque jeudi afin d'élucider de vieilles affaires de meurtres non résolus. Mais leur quotidien va être ébranlé le jour où un véritable crime se produit et menace l'avenir de leur établissement.

Cette réalisation de Chris Columbus (Harry Potter 1 et 2, Maman j'ai raté l'avion) réunit un panel de stars au casting : Helen Mirren (The Queen, Mobland, 1923), Pierce Brosnan (le James Bond de GoldenEye et Meurs un autre jour), Ben Kingsley (Gandhi, Shutter Island, La liste de Schindler) et Celia Imrie (Mamma Mia 2, Nanny McPhee, Hidhlander) forment le quatuor d'enquêteurs, face à David Tennant (Doctor Who, Broadchurch, Good Omens), Tom Ellis (Lucifer, Tell me lies), Jonathan Pryce (Game of Thrones, Les deux Papes) et Naomi Ackie (Mickey 17, Blink Twice). Rien que ça !

Nous avons vu le film avant sa sortie sur Netflix. Si vous aimez les fictions légères comme Only murders in the building, vous y trouverez certainement votre compte. Si vous préférez les programmes policiers purs et durs, cela sera peut-être plus compliqué pour vous. Car en terme d'écriture et d'intrigue, Le Murder Club du Jeudi n'arrive pas à la hauteur d'autres classiques du genre : il n'a pas le mordant d'un A couteaux tirés, l'humour déjanté d'un Hot Fuzz ou d'un Cité de la peur ni le panache de L'arme fatale. L'intrigue policière est parfois cousue de fil blanc, assez prévisible, et demande parfois à ce qu'on suspende sa crédulité. Si vous cherchez un film policier solide avec une enquête retorse et complexe, ou des personnages à l'évolution narrative forte, passez votre chemin.

En revanche, le casting, les décors et les personnages hauts en couleur rendent Le Murder Club du Jeudi très sympathique. Plongés dans un Cluedo à taille humaine, les acteurs (pourtant des pointures du cinéma britannique connus pour leurs rôles sérieux), s'amusent, et ça se voit. Amusant et léger, le dernier programme de Netflix reste très agréable à regarder, pour peu qu'on cherche un programme sans prise de tête. Cela tombe bien, Le Murder Club du Jeudi ne prétend pas être autre chose qu'une comédie sympathique à regarder pour se remettre du tourbillon de la rentrée. Il est mis en ligne sur la plateforme de streaming le jeudi 28 août.