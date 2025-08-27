The Waterfront : la série a été annulée par Netflix malgré son carton, et personne ne comprend pourquoi

Netflix a l'habitude d'annuler ses séries, mais on ne comprend pas pourquoi cette série, qui avait pourtant un succès correct, n'aura pas droit à une saison 2.

Les abonnés de Netflix s'en offusquent régulièrement : lorsqu'une série ne fonctionne pas suffisamment, l'annulation lui pend au nez. Les très qualitatives Mindhunter, Anne with an E, The OA et 1899 en ont fait les frais il y a quelques années, tout comme Kaos l'an dernier. Plus récemment, ce sont La Résidence ou encore Pulse qui ont vu leur avenir écourté. Généralement, de bonnes audiences permettent d'assurer le renouvellement d'un programme.

Mais une série qui a pourtant connu un joli succès ces derniers mois a été annulée sans que personne ne comprenne pourquoi. Elle est la quatrième nouvelle série US de la plateforme de streaming la plus regardée de 2025, avec 22,7 millions de vues sur ses 14 premiers jours, note la newsletter spécialisée Netflix & Chiffres (que l'on vous recommande si l'analyse des audiences de la plateforme vous intéresse). Elle a fait presque aussi bien que La Meneuse et mieux que Ransom Canyon, toutes deux renouvelées.

© Dana Hawley/Netflix © 2025

Sortie en juin dernier, The Waterfront suit la famille Buckley, qui fait affaire dans le domaine de la pêche locale. Mais lorsque le patriarche commence à souffrir de problèmes de santé, l'avenir de la famille est menacé. Au casting de ce soap, on retrouvait également des acteurs connus : Jake Weary (Animal Kingdom), Maria Bello (Coyote Girls), Melissa Benoist (Glee, Supergirl) ou encore Holt McCallany (Mindhunter).

Alors, pourquoi est-ce que The Waterfront a été annulée ? Difficile de le savoir. Netflix & Chiffres évoque plusieurs hypothèses dans sa newsletter : "peut-être que The Waterfront a démarré très fort, avec beaucoup de public avant de s'effondrer épisode après épisode, ce qui ne permettait pas d'envisager une saison 2", est-il d'abord avancé. La question du calendrier de l'année prochaine, avec possiblement des programmes à mettre en avant et qui doivent fonctionner, peut également justifier ce choix. La dernière est peut-être que le pallier de renouvellement de Netflix a augmenté avec le nombre d'abonnés.

Vous souhaitez que votre nouvelle série préférée ait une suite sur Netflix ? Il n'existe pas de solution miracle : il faut que ses audiences sur son lancement soit suffisamment élevé pour lui garantir un avenir. Le bouche-à-oreilles et la qualité du programme (pour peu que ça ne soit pas une série trop coûteuse) sont donc les seuls arguments qui peuvent donner une chance à une série Netflix.