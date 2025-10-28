Le classement des films de la saga Harry Potter, du pire au meilleur, selon les spectateurs

Découvrez le classement des films de la saga Harry Potter selon les avis des utilisateurs d'IMDB.

L'automne est la saison parfaite pour se poser devant sa télévision et (re)voir la saga Harry Potter. Forte de huit films diffusés de 2001 à 2011, elle reste à ce jour l'une des franchises les plus populaires et lucratives de tous les temps (plus de 8 milliards de dollars engrangés), même si les propos transphobes de son autrice J.K. Rowling tenus depuis ces dernières années sont venus ternir son image.

Mais lorsqu'il s'agit d'établir son classement des films de la saga cinématographique, chaque fan à son avis. L'appréciation de chaque épisode dépend en effet de nombreux critères : âge de découverte du film, si les livres ont été lus auparavant ou non, conditions de visionnages (au cinéma à sa sortie ou en DVD plus tard chez soi)... La rédaction de Linternaute elle-même n'arrive pas à un consensus sur le classement final.

Pour donner un classement le plus fiable et juste possible, nous nous sommes donc basés sur les notes de l'agrégateur d'avis de l'International Movie Database : celles-ci rassemblent généralement près de 500 000 notes par films, soit plus que Rotten Tomatoes ou Allociné. Ci-dessous, retrouvez donc le classement de la saga Harry Potter selon les avis IMDB en date du 3 septembre 2025, classée du pire au meilleur film.

8 ex-aequo. Harry Potter et la Chambre des secrets et Harry Potter et l'Ordre du Phénix

© LILO SIPA et INTERFOTO/SIPA (publiée le 03/09/2025)

Avec la note moyenne de 7,5/10, Harry Potter et la Chambre des secrets et Harry Potter et l'Ordre du Phénix arrivent en bas du classement. Le second épisode est souvent critiqué pour sa longueur (2h38) et surtout son manque de rythme. Le cinquième épisode, qui explore des thématiques politiques fortes comme la résistance face à un régime dictatorial, est souvent critiqué pour la manière condensée dont il adapte le roman adoré des fans.

6. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

© LILO/SIPA (publiée le 03/09/2025)

Sixième position pour le sixième épisode de la saga ! Harry Potter et le Prince de sang-mêlé est noté 7,6/10 par les spectateurs sur IMDB. Ce long-métrage divise les fans entre les séduits et les déçus : certains apprécient la légèreté des intrigues romantiques beaucoup plus présentes, mais aussi l'accent mis sur le personnage de Draco Malefoy. D'autres fans ne l'apprécient pas pour ses choix de scénarios : trop de coupes dans l'intrigue principale par rapport au roman, un accent exacerbé de romances (alors qu'il y a des soucis d'alchimie, notamment entre Harry et Ginny) ou des scènes inventées ajoutées. Reste la scène finale de la mort de Dumbledore, qui a bouleversé des générations de spectateurs et fait l'unanimité.

3 ex-aequo. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la Coupe de Feu

© LILO/SIPA WEBER/SIPA LILO/SIPA (publiée le 03/09/2025)

Trois films se battent en troisième, quatrième et cinquième place du podium, avec la note égale de 7,7/10. Le premier épisode a charmé des générations de spectateurs par sa fidélité au livre, mais surtout l'introduction magique à l'univers et les effets visuels du film. Les fans l'apprécient souvent par nostalgie. Le quatrième volet, La coupe de feu, est généralement jugé très palpitant par les fans grâce au Tournoi des Trois Sorciers, mais aussi l'introduction de nouveaux personnages. Sa fin très sombre a également beaucoup séduit. Enfin, on retrouve à cette place la première partie des Reliques de la mort. Si la fidélité au livre est généralement appréciée des lecteurs, le film est souvent critiqué pour sa lenteur exacerbée, résultat de la découpe du septième roman en deux films.

2. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban

© LILO/SIPA(publiée le 03/09/2025)

Avec la note de 7,9/10, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban confirme son statut de favori des fans. Grâce à la mise en scène d'Alfonso Cuaron qui vient ajouter une photographie plus sombre que les épisodes précédents, ce troisième épisode est apprécié pour son changement de ton plus sombre et ses intrigues plus ludiques (le retourneur de temps, les patronus et le loup garou...). Beaucoup apprécient également d'en apprendre davantage sur les parents d'Harry Potter, avec l'introduction de certains personnages favoris des lecteurs, les Maraudeurs.

1. Harry Potter et Les reliques de la mort partie 2

© AP/SIPA (publiée le 03/09/2025)





Conclusion de la franchise magique, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est généralement à la première place des classements des agrégateurs d'avis. Sur IMDB, il décroche la note de 8,1/10, et l'effet fin se fait ressentir dans l'appréciation générale du film. Ce final est généralement apprécié pour ses scènes de batailles épiques et l'émotion qu'elles entraînent, notamment avec la mort de plusieurs personnages adorés. Il est également plus rythmé que l'épisode précédent, et la comparaison joue généralement en sa faveur.