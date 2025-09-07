Pierce Brosnan a perdu sa femme et sa fille à cause du même cancer

Inoubliable interprète de James Bond, Pierce Brosnan a pourtant vécu deux terribles drames dans sa vie.

Pierce Brosnan est un acteur irlandais incontournable. Le gros de sa carrière s'est déroulée de 1995 à 2002, alors qu'il incarnait James Bond avant d'être remplacé par Daniel Craig. Depuis, il s'est illustré dans Mamma Mia et connaît un second souffle professionnel grâce à la série Mobland. Il est aussi à l'affiche du Murder Club du Jeudi sur Netflix.

Côté vie privée, Pierce Brosnan est heureux en mariage depuis 2001, date à laquelle il a épousé la journaliste américaine Keely Shaye Smith et avec qui il a eu deux enfants. Mais avant ce bonheur conjugal, l'ancien interprète de 007 a connu deux tragédies dans sa vie : sa première épouse et sa fille adoptive sont toutes les deux décédées du même cancer, à plusieurs années d'écart.

Pierce Brosnan et sa fille Charlotte. © Rex Features/REX/SIPA (publiée le 03/09/2025)

Avant de rencontrer Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan avait épousé l'actrice Cassandra Harris. Leur mariage a duré onze ans, de 1980 à 1991. Il adopte les deux enfants de son épouse, Charlotte et Christopher, à la mort de leur père en 1986. Ensemble, ils auront un troisième enfant. Leur mariage se termine prématurément par la mort de Cassandra Harris, qui succombe à un cancer des ovaires le 28 décembre 1991. Elle avait 43 ans.

Depuis, Pierce Brosnan continue de rendre hommage à sa première épouse : "Elle a fait de moi l'homme que je suis, l'acteur que je suis, le père que je suis", a-t-il notamment déclaré en 1992 (quatre mois après son décès) auprès du magazine People. "Elle fait partie intégrante de chaque fibre de mon être. Elle reste auprès de moi tous les jours. J'ai eu tant de chance d'avoir rencontré quelqu'un comme elle."

Dix ans plus tard, en 2001, Pierce Brosnan a fait son deuil et retrouvé l'amour auprès de Keely Shaye Smith, qui l'a "toujours encouragé à pleurer Cassie". Mais le sort s'acharne, et l'acteur irlandais connaît une nouvelle perte : celle de sa fille adoptive, Charlotte, qui succombe en 2013 du même cancer que sa mère. "Charlotte a combattu ce cancer avec grave et humanité, courage et dignité", a déclaré l'acteur dans un communiqué de presse à l'annonce de son décès. "Notre cœur est lourd de la perte de notre fille chérie et adorée."

Depuis, Pierce Brosnan milite pour la sensibilisation du cancer. Il a notamment ouvert le Telethon de Los Angeles dédié à la lutte contre le cancer en évoquant la perte de sa première épouse et de sa fille. "Voir quelqu'un qu'on aime se faire dévorer petit à petit par cette maladie insidieuse... Cette douleur devient une partie indélébile de votre psyché", a-t-il récemment déclaré.