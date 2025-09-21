Il y a 19 ans, l'un des meilleurs films de Christopher Nolan est sorti : les spectateurs étaient bluffés

Ça passe à la TV - Avant Interstellar et The Dark Knight, l'un des meilleurs films de Christopher Nolan a mis tout le monde d'accord, il y a 19 ans.

Révélé avec Memento en 2000, Christopher Nolan s'est progressivement imposé comme un réalisateur incontournable. Il a signé des blockbusters devenus des classiques, comme Interstellar (souvent considéré comme son meilleur film), The Dark Knight, Inception ou encore Oppenheimer, qui a obtenu en 2024 l'Oscar du Meilleur film et de la Meilleure réalisation.

Mais avant ces films (et après Memento), le réalisateur britannico-américain de 55 ans a bluffé les spectateurs avec un thriller cérébral truffé de rebondissements. Le Prestige s'est unanimement imposé comme l'un des meilleurs films de Christopher Nolan, et figure dans notre top 3 à nous. Il obtient d'ailleurs la note de 8,5/10 sur l'Internet Movie Data Base (IMDB) et 92% d'avis positifs de la part des spectateurs ayant laissé un avis sur Rotten Tomatoes.

© LILO/SIPA (publiée le 18/09/2025)

Sorti en 2006, Le Prestige suit la rivalité de deux magiciens surdoués dans le Londres du XIXe siècle. Leur relation débute par une compétition amicale, jusqu'à se transformer en jalousie et en une haine féroce. Les deux ennemis usent de l'inventivité et du génie de leur art dans un seul objectif : détruire l'autre. Les conséquences seront finalement dramatiques (one ne vous dis que ça, on ne sait jamais). Hugh Jackman et Christian Bale incarnent les deux rivaux, avec le concours au casting de Scarlett Johansson, Michael Caine ou encore du regretté David Bowie.

Comme son nom l'indique, Le Prestige propose un véritable tour de passe-passe aux spectateurs. Amateurs de suspense et de films à rebondissements, vous allez être servis ! En adaptant le roman de Christopher Priest, Christopher Nolan et son frère Jonathan Nolan signent un scénario complexe, rigoureux et habile qui maintient le suspense jusqu'à son dénouement final avec un twist que personne ou presque n'avait vu venir. Mais Le Prestige ne se contente pas d'être un simple film à puzzle, puisqu'il aborde des thématiques universelles, comme l'obsession pour la perfection et le sacrifice qu'on est prêt à faire pour le succès.

Le Prestige est également un film d'ambiance. Les amateurs de films d'époque apprécieront de plonger dans le Londres poisseux du XIXe siècle, que ça soit dans les costumes et les décors travaillés, ou par l'apparition de figures historiques, comme Tesla (joué par David Bowie).

Si vous n'avez encore jamais vu Le Prestige, qui n'est pas nécessairement l'un des films les plus connus de Christopher Nolan, vous avez l'occasion de le rattraper ce dimanche 21 septembre à 21h sur Arte. En streaming, c'est sur la plateforme HBO Max, disponible avec Canal+ et le pass Warner de Prime Video, que vous pourrez le voir.