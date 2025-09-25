En 31 ans, presque personne n'a remarqué cette erreur dans Forrest Gump, faites pause à 2h et 09 minutes

"Forrest Gump" est l'un des films les plus populaires du cinéma américain. Pourtant, il y a une erreur qui échappe même aux spectateurs les plus vigilants.

Depuis sa sortie en 1994, Forrest Gump s'est imposé comme un classique du cinéma américain. Le film porté par Tom Hanks et Robin Wright raconte la vie d'un homme originaire de l'Alabama, considéré comme "simple d'esprit", qui se retrouve impliqué malgré lui dans les principaux événements de l'histoire des Etats-Unis de 1950 à 1980.

Distinguée par six Oscars, la réalisation de Robert Zemeckis est surtout une comédie dramatique extrêmement populaire qui a séduit des générations de spectateurs. Beaucoup sont ceux qui ont vu Forrest Gump plusieurs fois à l'occasion de ses rediffusions télévisées ou de sa mise en ligne sur les plateformes de streaming. Mais nul film n'est parfait, et quelques erreurs se cachent dans certaines scènes. L'une d'entre elles se trouve d'ailleurs à la fin, et il faut avoir l'œil (et une connaissance pointue du calendrier) pour la repérer.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 19/09/2025)

Pour la remarquer, il faut faire pause à 2 heures et 9 minutes précisément, vers la fin du film. On vous rappelle le contexte (et attention aux spoilers si vous n'avez jamais vu le film) : Forrest découvre que Jenny, l'amour de sa vie, est atteinte d'une maladie incurable. Ils se marient, ont un fils, et Jenny prononce son dernier "je t'aime" au personnage joué par Tom Hanks. Se passe alors une scène terrible : Forrest annonce en voix off "tu es morte un samedi matin".

Jusque-là, rien d'exceptionnel... Sauf que quelques secondes après, Forrest se trouve bel et bien devant la tombe de Jenny. Sur la stèle, il est indiqué qu'elle est décédée le 22 mars 1982. Et si on vérifie le calendrier, on constate qu'il s'agit... d'un lundi ! On le reconnaît, c'est une erreur très difficile à repérer si on n'a pas le calendrier en tête, mais suffisamment importante pour un long-métrage qui porte une telle importance aux événements du passé. Vous voulez vérifier ? Forrest Gump est disponible en streaming sur les plateformes Netflix, Prime Video et Paramount+.