Google va bientôt consulter vos mots de passe et les modifier automatiquement, mais il est possible de l'en empêcher

La future mise à jour de Google va permettre au navigateur de lire vos mots de passe, mais également de vous avertir sur ces derniers.

Google est un véritable géant de l'internet mondial. Avec son navigateur Chrome et son moteur de recherche, la firme de Mountain View pèse lourd et continue aujourd'hui de proposer de nouvelles avancées technologiques pour ses utilisateurs.

C'est lors d'une récente conférence que certains experts ont remarqué une nouvelle fonctionnalité à venir au sein de Google Chrome : l'analyse des mots de passe. Si cette dernière peut impressionner à première vue, elle serait bénéfique pour les utilisateurs d'après les équipes de Google. L'option, une fois activée, permettrait de changer rapidement et automatiquement votre mot de passe, que vous l'aimiez ou non !

Jusqu'ici, Google avait l'habitude de stocker vos mots de passe dans sa base de données lorsque vous utilisiez son navigateur Chrome avec un compte connecté. Une option bien pratique pour deux raisons : renseigner automatiquement vos identifiants sur un site web et vous avertir lorsque l'un de vos mots de passe a été compromis récemment.

Cette dernière option est toujours disponible sur le site web officiel de gestionnaire de mots de passe de Google. Il est toujours possible d'y consulter vos mots de passe enregistrés ainsi que ceux qui ont récemment été confrontés à une faille de sécurité et qui devraient être rapidement modifiés.

Cette fonctionnalité, très pratique au demeurant, sera bientôt enrichie et automatisée au sein de Google Chrome. Une fois la mise à jour effectuée, le logiciel préviendra les utilisateurs lorsque ces derniers utilisent un mot de passe compromis pour se connecter à un site web. Pour ce faire, Google analysera les mots de passe que vous entrerez sur chaque site et vous forcera à modifier ces derniers en cas de faille de sécurité détectée.

Nous écrivons bien "forcer" puisqu'il n'existe aucune autre option que "modifier mon mot de passe pour moi" lorsque votre mot de passe est jugé comme compromis. Il n'existe, à l'heure actuelle, qu'un seul moyen d'éviter ce changement automatique : ne pas vous connecter à un compte Google lorsque vous utilisez Chrome ou un autre navigateur avec les mêmes options (comme Microsoft Edge par exemple).

Il est également possible de simplement changer de navigateur internet dès aujourd'hui avant que cette nouvelle fonctionnalité ne soit implantée. Nous recommandons tout de même d'opter pour la fonctionnalité de Google qui se veut sécurisée et dans votre intérêt.