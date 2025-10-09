"Un petit chef d'oeuvre" : les enfants des années 90 ont grandi avec ce classique… et vous l'avez peut-être oublié

Cette histoire très émouvante a bercé l'enfance des personnes nées dans les années 1990. Mais vous ne vous en souvenez peut-être pas.

Envie de retomber en enfance ? Les personnes qui ont grandi dans les années 1990 ont été bercées par de nombreux dessins animés devenus des classiques, comme Anastasia, Le Petit Dinosaure, Fievel, Poucelina, ou encore La Princesse et le Cygne. Et non, pas uniquement des films Disney ou Pixar ! Vous avez d'ailleurs peut-être oublié l'un d'entre eux, qui est devenu un classique au point de déboucher sur une trilogie animée.

Parmi les avis des lecteurs de Linternaute, Sacha23 salue "un petit chef d'oeuvre", "court mais intense en émotions". Ce dernier décroche aussi la note spectateurs de 3,7/5 sur Allociné, gage de son appréciation auprès du public. Sorti en 1995, Balto chien-loup, héros des neiges a séduit petits et grands grâce à son intrigue émouvante, inspirée d'une histoire vraie.

© LILO/SIPA (publiée le 25/09/2025)

Le premier opus de la trilogie est inspiré de la véritable épidémie de diphtérie qui a frappé la commune de Nome, en Alaska, en 1925. Pour soigner la population, un relai d'attelage de chiens est envoyé pour transporter le vaccin jusqu'à la ville touchée. Parmi eux, il y avait un véritable croisé husky-loup, Balto, qui s'est véritablement distingué durant cette course au sérum.

Si le long-métrage est à la fois épique et émouvant, il n'arrive pas à se distinguer au moment de sa sortie en salles. Il faut dire que Balto, chien-loup héros des neiges sort au même moment que Toy Story. En conséquence, les studios Amblimation ferment deux ans plus tard. Le dessin animé réussit néanmoins à toucher le jeune public à l'occasion de sa sortie en DVD et VHS. Suffisamment pour qu'Universal Cartoon Studios décide de lancer deux suites, sorties en 2002 et 2004. Celles-ci sont néanmoins de qualité moindre par rapport au premier volet.

Si vous souhaitez replonger en enfance, mauvaise nouvelle : Balto n'est disponible sur aucune plateforme de streaming en France. Il est toutefois possible de le retrouver à l'achat ou à la location sur la plupart des plateformes qui proposent de la VOD, comme Canal VOD, Apple TV, Google Play ou Youtube et Prime Video. A moins que vous ne possédez un trésor chez vos parents, et que vous choisissiez de revivre l'expérience de visionnage original en DVD !