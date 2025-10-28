Ce film d'horreur sorti il y a 45 ans est toujours considéré comme le meilleur de tous les temps, mais son auteur le déteste

Tout le monde pense que c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps... sauf l'auteur du livre qui a inspiré le scénario.

L'automne est arrivé et avec lui, la saison de la baisse des températures, des feuilles qui tombent... et d'Halloween ! Posez vous dans votre canapé sous un plaid, préparez une boisson réconfortante, et lancez un bon film d'horreur pour vous mettre dans l'ambiance. Si les plateformes de streaming regorgent de choix pour passer une soirée terrifiante, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs du genre (si ce n'est le meilleur) est à voir sur HBO Max !

Sorti il y a 45 ans, cette adaptation d'un classique de Stephen King a terrifié des générations de spectateurs. The Shining suit l'écrivain Jack Torrance, qui accepte l'emploi de gardien d'un hôtel fermé durant l'hiver pour retrouver l'inspiration. Son fils, Danny, possède un don de médium et se retrouve terrifié à l'idée d'habiter cet endroit qui a été le décors de terribles événements passés. Alors que la famille vit dans la solitude, Jack sombre peu à peu dans la folie...

Se déroulant dans un espace clos inquiétant, le film de Stanley Kubrick se distingue par sa redoutable efficacité. Impossible de ne pas trembler devant les nombreuses scènes violentes, les événements étranges qui se déroulent dans cet hôtel labyrinthique, ou d'être insensible à la prestation aussi glaçante que mémorable de Jack Nicholson. Pourtant, malgré son efficacité horrifique, l'auteur de Shining a détesté cette adaptation de son oeuvre !

Le film de Stanley Kubrick comporte en effet de nombreuses différences par rapport à l'intrigue du roman, et notamment sa fin. Si Stephen King a donné le feu vert à ce que le réalisateur opère des changements, il lui reproche finalement de négliger les thématiques fortes et personnelles abordées dans son oeuvre, notamment l'alcoolisme de Jack (thème cher à King) et la désintégration de sa famille. Dans une interview à Rolling Stones, il déclare : "Le livre est brûlant, et le film est glacial. Dans le livre, il y a tout un arc dans lequel vous voyez cet homme, Jack Torrance, essayer d'être bon, et petit à petit il erre dans ce lieu et sombre dans cet état de folie. Et en ce qui me concerne, quand j'ai vu le film, Jack était fou dès la première scène".

En revanche, Stephen King a été totalement convaincu par l'adaptation de la suite de Shining, Doctor Sleep. Réalisée par Mike Flanagan, elle suit Danny Torrance à l'âge adulte, toujours hanté par ce qu'il a vécu dans sa jeunesse à l'hôtel. Egalement très réussi, ce film porté par Ewan McGregor et Rebecca Ferguson est aussi disponible sur HBO Max.