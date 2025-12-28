Brigitte Bardot avait planifié sa mort des années avant, elle a dévoilé ses dernières volontés avant son décès

Décédée le 28 décembre 2025 à 91 ans, Brigitte Bardot avait évoqué sa propre mort sans détour depuis plusieurs années.

"Je n'ai plus personne, ils sont tous partis." Les dernières années ont été difficiles pour Brigitte Bardot, qui a perdu de nombreux amis. Alain Delon en 2024, son ami le journaliste Christian Brincourt, son ami d'enfance Pierre Coville... mais également d'autres figures aussi iconiques qu'elle du cinéma, comme Claudia Cardinale ou Jean-Paul Belmondo. La star du Mépris et de Et Dieu... créa la femme les a finalement rejoints le 28 décembre 2025, à l'âge de 91 ans.

Pourtant, en mai 2025, l'actrice donnait une interview très rare au micro de BFM TV, au cours de laquelle elle donnait des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "Ça va très bien", promettait-elle alors après avoir fait une petite frayeur à ses fans l'année passée à cause des fortes chaleurs. Quelques mois plus tard, elle connaît plusieurs hospitalisations, dont les raisons médicales n'ont jamais été publiquement élucidées.

Brigitte Bardot a toujours été lucide sur la fin de sa vie : "Je crois que ce n'est qu'à ma mort, hélas, qu'on reconnaîtra que j'ai été une pionnière", soulignait-elle en interview au Monde, en 2018. "Et qu'en abandonnant son statut de star internationale pour les animaux, la Française la plus connue du monde a mené, de tout son cœur, de toutes ses forces, un extraordinaire combat". Bien avant l'annonce de son décès le 28 décembre, elle avait pris ses dispositions pour ses obsèques et savait parfaitement où elle voulait reposer.

© HADJ/SIPA (publiée le 08/10/2025)

Toujours dans les colonnes du quotidien, celle qui a longtemps été surnommée B.B. avait révélé qu'elle souhaitait reposer dans le jardin de sa propriété La Madrague, dans le Var. "J'ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités", expliquait-elle. Brigitte Bardot disait aussi ne pas souhaiter reposer dans le cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu'on leur foute la paix".

Sa propriété devrait également être transformée en musée pour permettre aux fans de se recueillir, mais aussi pour apporter des revenus à la Fondation Brigitte Bardot. Sur sa tombe, elle avait dit qu'elle ne souhaitait y voir figurer que son nom, son prénom, ses dates de naissances et de mort, et une croix. "Rien d'autre", avait-elle tranché en 2020 auprès du magazine Point de vue.

Brigitte Bardot avait également prévu l'avenir de la Fondation Brigitte Bardot, qui oeuvre pour la cause animale, et de son domaine de La Madrague : "Elle deviendra un musée. Moyennant 2 ou 3 euros, qui alimenteront les caisses de la fondation, le public pourra visiter ma maison de pêcheurs qui sera laissée dans son jus. J'assume le côté "lieu de pèlerinage"." Une bonne nouvelle pour les fans qui voudront lui rendre un ultime hommage dans les jours à venir.