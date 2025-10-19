Brigitte Bardot a déjà préparé sa mort, elle a dévoilé ses dernières volontés

A l'âge de 91 ans, Brigitte Bardot évoque sa propre mort sans détour depuis quelques années. Elle a déjà tout prévu.

"Je n'ai plus personne, ils sont tous partis." Les dernières années ont été difficiles pour Brigitte Bardot, qui a perdu de nombreux amis. Alain Delon en 2024, son ami le journaliste Christian Brincourt, son ami d'enfance Pierre Coville... mais également d'autres figures aussi iconiques qu'elle du cinéma, comme Claudia Cardinale ou Jean-Paul Belmondo. La star du Mépris et de Et Dieu... créa la femme est l'une des dernières survivantes d'un âge d'or du cinéma français, celui des années 1950 à 1970.

Pourtant, en mai 2025, l'actrice aujourd'hui âgée de 91 ans donnait une interview très rare au micro de BFM TV, au cours de laquelle elle donnait des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "Ça va très bien", promettait-elle alors après avoir fait une petite frayeur à ses fans l'année passée à cause des fortes chaleurs.

Mais Brigitte Bardot restait tout de même lucide : "Je crois que ce n'est qu'à ma mort, hélas, qu'on reconnaîtra que j'ai été une pionnière", soulignait-elle en interview au Monde, en 2018. "Et qu'en abandonnant son statut de star internationale pour les animaux, la Française la plus connue du monde a mené, de tout son cœur, de toutes ses forces, un extraordinaire combat". Elle a d'ailleurs pris ses dispositions pour ses obsèques et sait déjà parfaitement où elle veut reposer.

Toujours dans les colonnes du quotidien, celle qui est surnommée B.B. avait révélé qu'elle souhaitait reposer dans le jardin de sa propriété La Madrague, dans le Var. "J'ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités", expliquait-elle. Brigitte Bardot disait aussi ne pas souhaiter reposer dans le cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu'on leur foute la paix".

Sa propriété sera également transformée en musée pour permettre aux fans de se recueillir, mais aussi pour apporter des revenus à la Fondation Brigitte Bardot. Elle ne souhaite également que son nom, son prénom, ses dates de naissances et de mort, ainsi qu'une croix sur sa tombe. "Rien d'autre", a-t-elle tranché en 2020 auprès du magazine Point de vue.

Brigitte Bardot a également prévu l'avenir de la Fondation Brigitte Bardot, qui oeuvre pour la cause animale, et de son domaine de La Madrague : "Elle deviendra un musée. Moyennant 2 ou 3 euros, qui alimenteront les caisses de la fondation, le public pourra visiter ma maison de pêcheurs qui sera laissée dans son jus. J'assume le côté "lieu de pèlerinage"." Une bonne nouvelle pour les fans qui voudront lui rendre un ultime hommage.