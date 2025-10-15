La plus belle série du moment n'est pas sur Netflix, on vous met au défi de ne pas être ému par la saison 1

S'il y a bien une série à regarder à l'automne, c'est ce bijou d'humanité et de sensibilité.

Difficile d'être à jour face à l'afflux de programmes qui sont sortis depuis le retour des vacances. Au milieu des diffusions de Netflix, Prime Video, Disney+ ou HBO Max, il serait facile de passer à côté de la vraie pépite de cette rentrée. En 10 épisodes, elle a conquis les spectateurs par sa sensibilité et sa bienveillance. Elle a d'ailleurs gagné le Grand prix du public lors du dernier festival Séries Mania à Lille, en mars 2025.

Diffusée depuis le 1er septembre sur Canal+, Empathie est un petit bijou qui brise le cœur. Créée par l'autrice et comédienne québécoise Florence Longpré, cette série traite de la santé mentale dans le milieu carcéral, à la fois du côté des soignants que des patients/prisonniers. Dans le détail, l'intrigue se focalise sur le docteur en psychiatrie Bien-aimé, qui traverse un deuil douloureux et décide de se reprendre le travail dans cette section carcéral aux cas complexes.

Comme son nom l'indique, Empathie fait preuve de beaucoup de bienveillance dans le traitement de ses personnages, et notamment les prisonniers qui ont commis des crimes souvent très graves, mais qui souffrent de troubles mentaux. Sans tomber dans le misérabilisme, la série est ponctuée de grâce et d'élégance grâce à des métaphores visuelles marquantes. Heureusement, elle ne délaisse pas les moments de rires, bulles de joie qui viennent alléger le sérieux et la tristesse du programme. L'équilibre émotionnel est parfaitement maîtrisé.

Chaque personnage est complexe, fragile, et surtout extrêmement bien écrit et bien joué. L'humoriste Thomas Ngijol trouve ici un rôle à contre-emploi dans lequel il est attachant et remarquable. Empathie n'est cependant pas une série qui se binge-watche facilement. Chaque épisode brise le coeur. Il faut prendre le temps de tout assimiler et de bien digérer avant de lancer l'épisode suivant. Heureusement, vous avez tout le temps pour visionner tous les épisodes sur MyCanal (plateforme de Canal+) en attendant la sortie de la saison 2, prévue pour 2026.