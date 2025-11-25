Depuis 4 ans, Pierre Niney a quitté Paris pour vivre dans une ancienne ferme du XVe siècle entouré d'animaux

L'acteur et son épouse Natasha Andrews vivent avec leurs enfants à la campagne, en région parisienne, avec un potager et des animaux.

Pierre Niney est un visage incontournable du cinéma français. Chaque année ou presque, on le retrouve dans un nouveau projet au cinéma ou à la télévision. Après avoir doublé M. Loup dans Les Bad Guys 2 cette année, on le retrouvera en 2026 dans Gourou de Yann Gozlan. Mais lorsqu'il n'est pas sur un plateau de tournage ou en promotion, l'acteur de 36 ans profite de moments calmes avec sa femme et leurs deux filles, dans leur maison située en région parisienne.

Le comédien césarisé et son épouse Natasha Andrews ont posé leurs valises à Rambouillet, dans les Yvelines. Pendant le confinement, ils ont acquis une demeure du XVe siècle où ils vivent avec leurs deux filles, entourés de leurs animaux, avec un potager en permaculture.

© ALFONSO CATALANO/Shutterstock/SIPA (publiée le 29/10/2025)

Natasha Andrews y a créé une sorte "d'autarcie alimentaire". Dans le podcast Coup d'Eclat, la photographe et comédienne, reconvertie en professeure de yoga, racontait qu'ils vivaient avec "des poules, des lapins, des ânes miniatures (dont un âne de Provence), deux chiens, des chats, des tortues et un gigantesque potager". L'objectif ? Quitter la capitale pour une vie plus paisible à la campagne.

Pierre Niney a trouvé son équilibre à la campagne, loin de l'agitation et du tumulte de Paris. "Je ne pourrais plus jamais vivre en ville. J'ai trouvé une paix, un rapport à l'espace qui me semble plus humain, plus naturel, pour moi en tout cas", explique l'acteur dans les colonnes de Gala. Il n'hésite d'ailleurs pas à immortaliser ses animaux, et surtout ses ânes, sur son compte Instagram.

"Les animaux exercent l'empathie des enfants", ajoute-t-il, "ils leur donnent le sens des responsabilités, une notion de la valeur de la vie et de la mort aussi. Enfin, les animaux travaillent le rapport à l'instant présent pour les adultes. Vivre dans ce cadre-là me comble totalement et m'inspire beaucoup". Ce qui semble certain, c'est que Pierre Niney ne compte pas revenir à Paris en dehors de ses obligations professionnelles.