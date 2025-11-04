Jonathan Bailey est l'homme le plus sexy du monde en 2025, il joue dans l'une des séries les plus populaires de Netflix

C'est l'acteur Jonathan Bailey qui a été désigné "homme le plus sexy" de 2025 par le magazine People. Et vous l'avez forcément vu dernièrement à la télévision et au cinéma.

Tout sourit à Jonathan Bailey : il apparaît dans les séries les plus populaires du moment, mais également dans les plus gros blockbusters de ces dernières années. A cela, s'ajoute une jolie distinction : l'acteur de 37 ans a été désigné "homme le plus sexy de l'année 2025" par le magazine américain People, qui décerne ce titre chaque année à une personnalité phare du moment.

"C'est l'honneur d'une vie", a-t-il déclaré dans l'émission de Jimmy Fallon, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2025. Et je veux le dire Jimmy, merci d'avoir refusé le prix afin que je puisse me présenter devant vous aujourd'hui", a-t-il ajouté avec une pointe d'humour.

Il faut dire que Jonathan Bailey est devenu incontournable : après un début de carrière au théâtre (dès l'âge de 7 ans !), le comédien se distingue timidement dans Broadchurch. Mais il faut attendre l'année 2020 pour que sa carrière devienne phénoménale : il incarne depuis cinq ans l'ainé de la fratrie Bridgerton dans la série Netflix du même nom. Son personnage, Anthony, a trouvé l'amour au cours de la saison 2 avec Kate Sharma et continue d'apparaître dans les nouveaux épisodes du programme à succès (régulièrement dans le top 10 anglophone de tous les temps de la plateforme de streaming).

La chronique des Bridgerton a été un coup d'accélérateur bienvenue pour la carrière de Jonathan Bailey. Depuis, le bientôt quarantenaire s'est distingué à la télévision dans la mini-série Fellow Travelers, dans laquelle sa prestation d'un homme homosexuel des années 1950 jusqu'aux années Sida a été saluée.

Au cinéma, il est à l'affiche des plus gros blockbusters : on l'a vu cet été dans la peau du scientifique de Jurassic World face à Scarlett Johansson et Mahershala Ali. Il est surtout l'intérêt romantique Fiyero dans Wicked, où il incarne l'un des numéros dansé les plus mémorables du film ("Dancing through life"). Il reprend son rôle dès le 19 novembre dans Wicked : partie 2, au cinéma.