Vous avez forcément raté l'un des plus gros succès au box-office de tous les temps : il est sorti en 2025 et a fait un four en France

Il a engendré 2,2 milliards de dollars au box-office mondial et reste le cinquième plus gros succès cinéma de tous les temps, mais ce film n'a pas trouvé son public en France.

Avec 2,2 milliards de dollars engendrés à travers le monde, ce long-métrage cumule les records : il devient le film d'animation le plus rentable de tous les temps, mais aussi le cinquième plus gros succès de tous les temps au box-office, derrière les deux films Avatar, Avengers : Endgame et Titanic. Il devient également le film en langue non anglaise le plus rentable de l'histoire.

Malgré ces chiffres, il y a de grandes chances que vous n'ayez jamais entendu de Ne Zha 2. Réalisé par Yu Yang (Jiaozi), il s'agit de la suite d'un film d'animation fantastique chinois sorti en 2019. L'intrigue raconte l'histoire d'une divinité protectrice de la religion chinoise. Ce jeune garçon doté de pouvoirs surnaturels très puissant est capable de détruire le monde s'il le souhaite, sauf s'il décide d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien.

© Trinity / CineAsia

Le succès de Ne Zha 2 est particulièrement localisé : il est devenu le film le plus rentable en Chine. La France est d'ailleurs passée à côté du phénomène. Le dessin animé n'a réalisé que 62 484 entrées du 23 avril au 11 juin 2025 selon les informations d'Allociné. Cela n'est d'ailleurs pas étonnant, puisque le premier épisode n'avait pas été diffusé dans nos contrées. Les spectateurs n'étaient donc pas spécialement impatient de découvrir la suite.

En revanche, les critiques sur la qualité de cette saga d'animation sont très positives. Le premier opus a été salué par la presse et le public chinois, tout comme sa suite. En témoigne l'engouement et les recettes engendrées : 2,2 milliards de dollars rapportés donc, pour un budget de 80 millions.

Si vous souhaitez rattraper le cinquième film le plus populaire du box office mondial, mauvaise nouvelle : aucun des deux opus n'est actuellement disponible en streaming en France. A l'heure actuelle, il n'est pas non plus possible de le découvrir en DVD ou à l'achat et à la location sur un site de VOD. Il faudra donc patienter qu'un distributeur le mette à disposition des spectateurs français pour pouvoir découvrir ce phénomène d'animation asiatique.