Zootopie 2 est-il aussi bien que le premier ? On l'a vu avant sa sortie, et on a été surpris

C'est le film d'animation le plus attendu de cette fin d'année par les petits et les grands. On l'a vu, voici notre critique.

Chaque année, parents et enfants attendent avec impatience le "Disney de Noël", ce dessin animé des studios qu'ils pourront voir pendant les fêtes à l'occasion d'une sortie cinéma en famille. Zootopie 2 hérite de ce statut lourd à porter pour 2025. Il s'agit de la suite très attendue du film d'animation de 2016 qui avait séduit la critique, explosé au box-office mondial (plus d'un milliard de dollars récoltés) et remporté l'Oscar du meilleur film d'animation l'année suivante. Rien que ça.

En salles le 26 novembre, ce nouvel épisode raconte la suite des aventures du renard Nick et de la lapine Judy, alors qu'ils sont officiellement devenus officiers de police et partenaires. Mais des frictions émergent dans leur binôme alors qu'une nouvelle enquête se présente à eux : remonter la piste d'un serpent qui sème la terreur dans la ville.... A moins que les apparences ne soient trompeuses ?

Nous avions hâte de voir ce Zootopie 2 mais nous nous attendions tout de même à être déçus. Après tout, la malédiction frappe régulièrement les suites, qui sont rarement aussi réussies que les premiers épisodes (Mulan 2, Le Bossu de Notre-Dame 2, Cendrillon 2 sont des traumatismes parmi d'autres). Mais ce second volet nous a grandement surpris en déjouant totalement nos attentes : les réalisateurs Byron Howard et Jared Bush signent un film extrêmement divertissant.

On s'amuse indubitablement devant ce nouvel épisode qui met la relation de Nick et Judy à l'épreuve : leurs différences et leurs dysfonctionnements respectifs sont au cœur du récit. Le monde de Zootopie s'étend considérablement dans cette suite, avec de nouveaux personnages, de nouveaux animaux et de nouveaux quartiers qui viennent enrichir cet univers déjà très dense. L'humour est assurément le point fort du film, qui avance à 1000 à l'heure au rythme de scènes d'actions énergiques amusantes pour les enfants et de nombreux clins d'œil réservés aux plus grands.

Côté scénario, Zootopie 2 se révèle très pointu lorsqu'il explore les fractures et les dissensions entre les deux protagonistes. Très différents l'un de l'autre, ils doivent trouver une façon de coopérer malgré leurs méthodes et caractères opposés. Le propos thématique (les différences sont une force) est classique dans le cinéma d'animation, mais reste efficace. Les adultes seront ici probablement moins touchés par un tel message par rapport aux plus jeunes, surtout après le premier film, fable moderne qui dénonçait ouvertement les préjugés racistes et les stéréotypes qui gangrènent la société. Ici, le long-métrage parle ici et là de spoliation, mais il se révèle moins frontal sur ces sujets pour se concentrer pleinement sur la relation entre Nick et Judy.

Surtout, la richesse du dessin animé devient un défaut à mesure qu'avance l'intrigue. Clins d'oeil successifs, scènes redites du premier volet, références s'accumulent et alourdissent un peu l'ensemble. Une légère fausse note qui ne détonne absolument pas dans notre appréciation générale de Zootopie 2, qu'on reverra une nouvelle fois avec grand plaisir.