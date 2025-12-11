Cette légende du cinéma fête ses 100 ans, vous la connaissez pour un rôle iconique

Cet acteur américain mythique célèbre son 100e anniversaire ce samedi 13 décembre, et tout le monde l'a déjà vu au cinéma.

Rares sont les acteurs encore centenaires. Pourtant, ce samedi, une icone du cinéma américain souffle sa 100e bougie. "Ce serait drôle si je n'arrivais pas jusque-là", plaisantait-il lors d'un événement caritatif en octobre dernier. Car malgré les années qui passent, il est toujours dans une forme (quasi) olympique, à tel point qu'il vient de publier le live 100 rules for living to 100 [100 règles pour vivre jusqu'à 100 ans, ndlr].

Richard Van Dyke, connu sous le nom de scène Dick Van Dyke, est né le 13 décembre 1925 dans le Missouri et fête donc ses 100 ans cette année, le 13 décembre. Star du Dick Van Dyke Show dans les années 1960, il est surtout connu pour un rôle iconique : celui de Bert, le ramoneur de Mary Poppins. Il a également fait une apparition dans Le Retour de Mary Poppins sous les traits du banquier M. Dawes Jr, dont il incarnait aussi le père (même s'il était méconnaissable dans le rôle) dans le premier épisode.

© MARY EVANS/SIPA (publiée le 03/12/2025)

Mais la carrière d Dick Van Dyke ne se limite pas à Mary Poppins : l'acteur s'est également illustré dans de nombreuses comédies musicales et a remporté le Tony Award du meilleur acteur pour Bye Bye Birdie en 1960. Il a également été la tête d'affiche de Chitty Chitty Bang Bang ou Dick Tracy. On a également pu l'apercevoir plus récemment dans la trilogie La Nuit au musée, où il incarne Cecil "C. J." Fredericks.

Interrogé sur le secret de sa longévité, l'inoubliable interprète de Bert dans Mary Poppins a expliqué au magazine People : "J'ai toujours pensé que la colère est quelque chose qui ronge une personne de l'intérieur, tout comme la haine". Selon lui, son mariage avec Arlene Silver, 54 ans et qu'il a épousée en 2012, est également la raison pour laquelle il a réussi à atteindre l'âge vénérable de 99 ans.

"Notre romance continue est la raison la plus importante pour laquelle je ne me suis pas desséché pour devenir un vieux grincheux ermite", a-t-il confié auprès du Times. "Arlene a la moitié de mon âge, et elle me fait sentir quelque part entre les deux tiers et les trois quarts de mon âge réel, ce qui n'est pas rien."

Malgré sa belle longévité, Dick Van Dyke est l'acteur le plus âgé encore en vie, mais il reste plus jeune que les comédiennes Jacqueline White (103 ans), Eva Marie Saint (101 ans), Brigitte Auber (100 ans) et Lee Grant (100 ans).