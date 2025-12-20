Voici le meilleur film à voir au cinéma pour occuper ses enfants pendant les vacances de Noël

C'est le film que l'on vous recommande de voir au cinéma pour un moment en famille durant les fêtes de fin d'année.

La période des vacances de Noël est l'occasion idéale d'emmener petits et grands au cinéma. C'est non seulement la période de l'année où plusieurs films familiaux sortent (films d'animation ou blockbusters), mais également le moment où on a le temps de se poser. Plusieurs familles profitent également du 24 décembre pour se rendre dans les salles de cinéma, pour que la journée passe plus vite pour les plus jeunes avant le réveillon.

Mais il n'est pas forcément évident de savoir quel film est adapté à l'âge de nos enfants, et encore moins si les adultes ne vont pas s'ennuyer devant ! Parents d'adolescents, vous pouvez profiter des congés de fin d'année pour aller découvrir le troisième épisode d'Avatar, intitulé De Feu et de Cendres. Du grand spectacle garanti pour la famille ! Mais le long-métrage n'est pas nécessairement adapté aux enfants de moins de 12 ans. Pas de panique si vos petits sont plus jeunes : il y a un autre long-métrage que vous pouvez voir en famille en ce moment.

© DISNEY

Zootopie 2 est le film d'animation idéal à voir pendant les fêtes de fin d'année. Sorti le 27 novembre, il donne une suite au dessin animé Disney à succès, sorti en 2016. Si vous avez apprécié le premier épisode, vous aimerez replongez dans la ville anthropomorphique et suivre la nouvelle enquête de Nick et Judy. Noté 3,4/5 par la presse française selon le recensement d'Allociné, le dessin animé a séduit le public et reste considéré comme une suite qualitative.

Il est possible de voir Zootopie 2 à partir de 6 ans selon les classifications de plusieurs pays. En France, il est classé en "Tous publics". Et comme son prédécesseur, le film d'animation a toutes les qualités pour convenir à tous les âges. Plusieurs références et clins d'oeil égrainent le dessin animé que les adultes vont pouvoir s'amuser à repérer, quand les plus jeunes se délecteront des aventures rocambolesques du duo d'enquêteurs. On rappelle toutefois qu'il n'est pas recommandé d'emmener des enfants de 3 ans ou moins au cinéma, à l'exception de séances courtes dédiées à ces tranches d'âge.