Oui, Avatar 3 est franchement impressionnant, mais il a aussi un défaut : voici ce qu'on n'a pas aimé

On l'a vu : "Avatar : De Feu et de Cendres" offre une nouvelle fois du très grand spectacle qui va impressionner les spectateurs. Mais le film a un défaut qui nous a posé problème au visionnage.

C'est l'événement cinéma de cette fin d'année : Avatar : de Feu et de cendres sort ce mercredi 17 décembre sur grand écran. Troisième épisode de la saga de James Cameron, l'intrigue nous transporte une nouvelle fois sur Pandora alors que la famille de Jake et Neytiri se reconstruit après la mort de leur fils aîné, et que la menace humaine est plus forte que jamais. A celle-ci, s'ajoute la découverte d'un nouveau clan, plus violent et dangereux que jamais : le peuple des Cendres.

Linternaute a pu découvrir la dernière réalisation de James Cameron avant sa sortie au cinéma, et nous pouvons enfin vous partager notre avis. Comme pour les deux épisodes précédents, le cinéaste signe du très grand spectacle qui va en mettre plein la vue au public. Toujours audacieuse visuellement, l'intégralité de cet Avatar 3 est un régal pour les yeux qu'il faut absolument voir sur grand écran. Les fans des premiers épisodes retrouveront toutes les qualités dans cette épopée épique et intense, servie en nombreuses scènes d'action impressionnantes. Encore une fois, le long-métrage est techniquement maîtrisé et offre un vrai plaisir de cinéma.

Malgré ses défauts, "Avatar : De Feu et de Cendres" reste un régal pour les yeux. © Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

En revanche, Avatar 3 n'est pas parfait et a un défaut qui nous a posé souci au visionnage : son scénario, et plus spécifiquement l'écriture. Si elle n'a jamais été la plus grande qualité de la saga, la simplicité de l'intrigue n'en faisait pas un défaut majeur. Ici, le scénario apparaît comme la grosse faiblesse du film.

Pourtant, James Cameron cherche à faire d'Avatar : De feu et de cendres le film le plus mature et émouvant de la saga. Le scénario explore les thématiques universelles du deuil, de la reconstruction, de l'héritage, des ravages de la guerre et de la paternité de manière plus frontale qu'auparavant. Mais malgré les intentions, le scénario peine à nous embarquer émotionnellement dans l'histoire et ses personnages. La grandeur du film est une qualité autant qu'un défaut : avec autant de personnages et d'intrigues, le récit est dispersé et le propos se retrouve noyé.

A cela, s'ajoutent une répétition flagrante par rapport à l'opus précédent, des promesses narratives qui ne sont pas toujours tenues (on regrette d'ailleurs que Varan, méchante pleine de promesses dans la première partie, donne l'impression d'être une figurante dans la seconde), et des dialogues qui tombent parfois à plat... Avatar 3 donne parfois la sensation d'être trop long, trop prévisible et trop répétitif par rapport aux volets précédents.

Oui, c'est impressionnant et épique. Oui, c'est du très grand spectacle et bien meilleur que la plupart des films à gros budgets que l'on a pu voir ces dernières années. Mais on n'est plus surpris par la recette, et il y a même des moments où on s'est un peu ennuyés. Allez, on pardonne tout de même ces faiblesses, car des blockbusters comme celui-ci, on aimerait vraiment en voir plus souvent au cinéma.