C'est le film de Noël le mieux noté de Netflix : il passionne les petits et les grands pendant les fêtes

S'il y a un film de Noël à voir le 24 décembre sur Netflix, c'est bien celui-ci. Il plaira aux parents et aux enfants.

Si l'on peut évidemment les regarder à n'importe quelle période de l'année, rien de mieux que d'attendre les fêtes pour (re)voir des films de Noël. Les téléfilms américains du genre sont des plaisirs coupables gentiment moqués, mais il existe aussi des classiques qui ont séduit la critique et le public. Et depuis quelques années, même les plateformes de streaming se spécialisent dans les productions de Noël.

Sur Netflix par exemple, les films de Noël inondent le catalogue, que ça soit du côté des comédies romantiques ou des films familiaux. Si vous ne savez pas lequel regarder pendant les fêtes de fin d'année, nous vous conseillons chaudement de lancer le film d'animation Klaus : non seulement il s'agit du film de Noël le mieux noté par la critique ET le public sur la plateforme de streaming, mais on peut le regarder quelque soit l'âge.

© NETFLIX

Depuis sa sortie il y a six ans, le 15 novembre 2019, le dessin animé réalisé par Sergio Pablos et Carlos Martinez Lopez est un incontournable du mois de décembre. Klaus raconte l'histoire de Jesper, le pire élève de l'Académie postale, envoyé dans un petit village du cercle arctique où les habitants se détestent et ne s'envoient aucune lettre. Sur le point d'abandonner, il rencontre un mystérieux menuisier qui vit seul dans une maison pleine de jouet. Le facteur et le fabriquant de jouets décident alors de s'allier pour sauver le village.

Klaus est non seulement le premier long métrage d'animation original de Netflix, mais également le film de Noël le mieux noté parmi tous ceux que l'on trouve sur la plateforme de streaming : les utilisateurs d'IMDB lui accordent la note de 8,2/10, tandis que les notes de Rotten Tomatoes montent à 95% (presse) et 96% (spectateurs). En France, l'enthousiasme est similaire, avec une note presse et spectateurs de 4,2/5. Avec sa note moyenne de 8,8/10, tout agrégateur d'avis confondu, il dépasse toutes les autres productions originales de la plateforme, comme Dash & Lily ou Jingle Jangle.

Il a d'ailleurs été nommé à l'Oscar du Meilleur film d'animation en 2020 (remporté assez injustement par Toy Story 4), et a reçu le BAFTA la même année. Car la force de Klaus est de parler à tous les âges : si c'est un dessin animé à la direction artistique enchanteresse accessible aux enfants, son scénario touche aussi les adultes, ce qui en fait le film de Noël familial par excellence.