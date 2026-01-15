Ce n'est pas un hasard, les sièges de cinéma sont de couleur rouge pour une très bonne raison

Les fauteuils de salles de cinéma sont très souvent de couleur rouge. Et plusieurs raisons viennent expliquer ce choix, qui n'est pas uniquement esthétique.

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les fauteuils étaient de couleur rouge dans les salles de cinéma ? S'il existe de plus en plus de salles qui arborent d'autres couleurs (notamment le noir ou le bleu foncé), force est de constater que l'écarlate reste la dominante lorsqu'on s'assoit pour voir un film sur grand écran. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour justifier ce choix.

La principale est historique : les premières salles de cinéma de la fin du XIXe et début XXe siècle étaient souvent des théâtres, aménagés pour l'occasion. On a donc choisi de conserver les fauteuils déjà en place, et donc leur couleur. Avant la Révolution française, les sièges des salles de spectacle étaient bleus et blancs, car il s'agissait de la couleur de la royauté, mais aussi verts.

Un changement s'opère d'abord après la Révolution avec la rénovation du théâtre de Richelieu en 1798. D'abord rénové en rouge et or, le théâtre rétropédale rapidement de peur que le pourpre rappelle le sang versé pendant la Révolution. On repasse alors au bleu, blanc et or.

© SYSPEO/SIPA (publiée le 08/01/2026)

Il faudra attendre le XIXe siècle, et les années 1820-1830, période du romantisme, pour que l'on change définitivement la couleur des fauteuils. On estime alors que le rouge donne un air "historique" au fauteuil, et met en valeur la scène par contraste (les salles étaient alors éclairées lors des représentations). La rumeur raconte également que Napoléon appréciait cette couleur qui ravivait le teint des femmes. Traditionnellement, le rouge reste une couleur associée au monde du spectacle, à la catharsis et à la passion.

Le fauteuil rouge possède également des avantages pratiques. Comme le souligne Ouest France : la théorie scientifique de l'effet Purkinje dit que la perception des couleurs dépend de la luminosité. Le rouge est visible lorsque les lumières sont allumées dans la salle de cinéma, mais se fond dans la pénombre lorsque le film commence, ce qui va réduire les distractions visuelles.

Une autre théorie répandue pour justifier ce choix de couleur serait que le rouge cacherait plus facilement les tâches ou les salissures. Toutefois, il ne semblerait pas que ça soit les raisons principales du choix de la couleur des fauteuils de cinéma, qui relève davantage de l'histoire et de la tradition que d'un souci pratique.