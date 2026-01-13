Cet acteur adoré nous a quittés il y a 10 ans, il a tenu un rôle iconique que personne n'a oublié

Cela fait dix ans que les fans regrettent ce comédien, admiré par ses pairs et célébré pour un rôle culte.

Difficile de ne pas être ému lorsqu'une célébrité que l'on affectionne nous quitte. On la suit, on l'admire, on s'identifie, on grandit avec son image, sa voix ou ses films, parfois dans des moments importants de la vie. Elle symbolise même parfois toute une génération, l'appartenance à une communauté ou une culture spécifique. Il y a dix ans, un acteur adoré par des millions de spectateurs a tiré son ultime révérence, et les fans continuent de le pleurer.

Atteint d'un cancer du pancréas, il s'est éteint le 14 janvier 2016 à l'âge de 69 ans. Alan Rickman était un comédien adoré du public mais aussi immensément respecté de ses pairs. Son rôle le plus emblématique reste celui du professeur de potion Severus Rogue dans la franchise cinématographique Harry Potter, qu'il a incarné avec finesse et dévouement de 2001 à 2011.

© David Azia/AP/SIPA (publiée le 13/01/2026)

En 2016, des fans n'ont pas manqué de lui rendre hommage avec sa fameuse réplique, "Always" ("A jamais", la phrase que prononce Severus Rogue pour confirmer son amour intact pour Lily Potter, 17 ans après). L'impact d'Alan Rickman sur la saga est tel que beaucoup ont du mal à imaginer un autre acteur (en l'occurrence Paapa Essiedu) pour interpréter le professeur de potion dans la série Harry Potter à venir.

Mais réduire Alan Rickman à Harry Potter, aussi mémorables que soient son personnage et sa performance, serait injuste et une insulte à sa grande carrière. Il est surtout un acteur de théâtre britannique admiré, qui s'est fait connaître sur les planches au sein de la Royal Shakespeare Company grâce à son interprétation acclamée du Vicomte de Valmont dans l'adaptation théâtrale des Liaisons dangereuses.

Méchant iconique de nombreuses productions hollywoodiennes, il est connu pour le rôle de Hans Gruber dans Piège de cristal (1988) ou en tant que shérif de Nottingham dans Robin des Bois, prince des voleurs (1991). Il a également brisé le cœur d'Emma Thompson en jouant un mari infidèle dans Love Actually (2003). Auparavant, il avait collaboré avec l'actrice dans la romance Raison et Sentiments d'Ang Lee (1995). Son dernier rôle au cinéma reste celui de la Chenille dans Alice de l'autre côté du miroir, adaptation en live action par Tim Burton.