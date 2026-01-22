Il y a plus de 20 ans, Jude Law a été au coeur d'un scandale avec la nounou de ses enfants

A l'affiche du "Mage du Kremlin", l'acteur britannique a travaillé dur pour se défaire de son image de bourreau des cœurs, forgée il y a plus de 20 ans.

Il est loin le temps où Jude Law était connu uniquement comme le beau gosse de The Holliday. La comédie romantique reste un incontournable de Noël, mais l'acteur s'est diversifié sur le petit et le grand écran pour devenir l'une des figures les plus importantes du cinéma britannique. D'abord révélé dans Bienvenue à Gattaca et Le Talentueux Mr Ripley, il s'est ensuite illustré dans de grandes productions hollywoodiennes (A.I. Intelligence Artificielles, Aviator, Contagion, Sherlock Holmes...). Le 21 janvier 2026, il se lance un nouveau défi de taille : incarner Vladimir Poutine dans Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas.

Extrêmement suivi par les paparazzis, Jude Law aurait pu voir sa carrière torpillée il y a 21 ans. Il est alors au cœur d'un scandale impliquant la nourrice de ses enfants. Après avoir vécu avec Sadie Frost de 1997 à 2003 (avec qui il y a eu trois enfants), l'acteur débute en effet une relation très médiatisée avec l'actrice Sienna Miller. Tous deux se sont rencontrés sur le tournage du film Irrésistible Alfie, et leur alchimie n'était pas uniquement pour les caméras.

Le couple se fiance au début des années 2000. Mais en 2006, le public et Sienna Miller apprennent dans les tabloïds britanniques que Jude Law entretient en réalité une liaison avec Daisy Wright, la nourrice de ses trois enfants. Cette liaison aurait débuté sur le tournage des Fous du roi aux Etats-Unis, alors que Sienna Miller se produisait au théâtre pour la pièce "As you like it".

Le scandale est tel que Jude Law s'excuse publiquement dans un communiqué transmis à la British Press Associated : "je veux simplement dire que j'ai honte et que je suis profondément attristé d'avoir fait de la peine à Sienna et aux personnes qui nous sont le plus proches". C'est dire la popularité de l'acteur et la proportion que prend cette affaire à l'époque...

Suite au scandale, Jude Law et Sienna Miller se séparent, avant de se remettre ensemble à la fin de l'année 2009. Ils ont toutefois fini par rompre définitivement en 2011. Aujourd'hui, cette "affaire de la nourrice" est du passé : Jude Law s'est marié le 30 avril 2019 avec la psychologue Philippa Coan, avec qui il a eu deux enfants et qu'il fréquente toujours aujourd'hui. Il a donc sept rejetons au total, issus de quatre relations différentes. De son côté, Sienna Miller est en couple depuis 2022 avec le mannequin Oli Green, de 15 ans son cadet. Elle a eu deux enfants, de deux relations différentes.