C'est le meilleur film européen de l'année, il a remporté des prix dans six catégories

Ce long-métrage a été élu meilleur film européen de l'année et a reçu plusieurs récompenses.

Il y a les César, les Oscars, mais saviez-vous qu'une cérémonie de remise de prix couronne aussi les films européens ? Depuis 1988, les European Film Awards récompensent le meilleur des productions européennes de l'année passée. Ils sont remis par l'Académie européenne du cinéma, présidée par le réalisateur allemand Wim Wenders. La 38e édition s'est tenue à à Berlin, le 17 janvier 2026, pour départager les œuvres sorties au cours de l'année 2025.

Le grand gagnant de la soirée a remporté six prix dans six catégories différentes : celui du Meilleur film européen, du Meilleur réalisateur européen (Joachim Trier), de la Meilleure actrice européenne (Renate Reinsve), du Meilleur acteur européen (Stellan Skarsgard, déjà lauréat d'un Golden Globe pour le même rôle), du Meilleur scénariste européen, et de la meilleure compositrice européenne pour une bande-originale. Après avoir remporté le Grand prix au Festival de Cannes, Valeur sentimentale confirme sa position de concurrent sérieux aux Oscars 2026.

© Kasper Tuxen

Valeur sentimentale est sorti en France le 20 août 2025, récoltant un joli score au box-office pour un film d'auteur, sans être un phénomène populaire pour autant (424 819 entrées). Ce drame familial suit deux soeurs qui voient le retour de leur père absent après le décès de leur mère.

Cinéaste autrefois connu, il revient dans la maison familiale pour tourner son prochain film. Il propose le rôle principale à sa fille aînée, actrice de théâtre respectée, ce qui ravive des rancœurs du passé. Le long-métrage de Joachim Trier, qui avait déjà signé Julie (en 12 chapitres) explore les fractures dans les liens familiaux et le poids des traumatismes générationnels.

Lors de sa projection au Festival de Cannes 2026, Valeur sentimentale avait totalement conquis le public et la critique. Il avait d'ailleurs reçu la plus longue standing ovation de cette édition (entre 16 et 19 minutes, ce chronomètre n'est pas fiable), preuve toute relative de l'appréciation du long-métrage. Après avoir reçu le Grand Prix à Cannes, les Golden Globes sont venus couronner la prestation de Stellan Skarsgard dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

Valeur sentimentale est donc définitivement l'un des films européens les plus marquants de l'année écoulée. Il est actuellement visible à l'achat et à la location sur les plateformes de VOD en France, avant de connaître les résultats des Oscars, le 15 mars prochain.