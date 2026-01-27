On aime beaucoup cette série avec Harrison Ford sortie il y a 3 ans, mais vous ne la regardez pas encore

On vous recommande de découvrir cette comédie dramatique avec Harrison Ford dans le casting, à l'occasion de la sortie de sa nouvelle saison.

Il est parfois difficile de choisir quel programme regarder. Les plateformes de streaming multiplient chaque semaine les nouvelles sorties, si bien que l'on passe parfois plus de temps à scroller à la recherche du programme parfait qu'à regarder une nouveauté. Cette semaine, nous vous recommandons de lancer une comédie-dramatique américaine avec Harrison Ford, à l'occasion de la sortie de sa troisième saison.

Diffusée depuis le 27 janvier 2023, Shrinking est une production d'Apple TV. Mi-comédie, mi-drame, elle suit l'histoire d'un psy à la dérive depuis qu'il a perdu son épouse. Souffrant toujours de son deuil, il décide d'adopter une nouvelle méthode, contre l'avis de ses confrères : enfreindre les règles et dire à ses patients exactement tout ce qu'il pense. Mais le principal défi, ce n'est pas de révolutionner la thérapie, mais d'accepter de se reconstruire.

Le rôle principal est tenu par Jason Segel, inoubliable Marshall de la série How I Met Your Mother, qui trouve ici un rôle bien plus sombre que celui qu'il tenait dans la sitcom des années 2000. Harrison Ford interprète un autre thérapeute, son collègue et mentor (contre son gré), qui cache lui aussi des secrets et surtout des problèmes de santé. La série réunit également Jessica Williams (Les Animaux fantastiques 3), Michael Urie (Ugly Betty), Lukita Maxwell (The Young Wife), Christa Miller-Lawrence (Cougar Tow, Scrubs) ou encore Ted McGinley (Mariés, deux enfants, Happy Days) et Brett Goldstein (Ted Lasso).

Shrinking est une série douce-amère pleine de charme. La grande force de ce programme reste ses acteurs (Jason Segel et Harrison Ford en tête) et à sa galerie de personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Il s'agit d'une série d'une grande tendresse, pleine d'empathie et de bienveillance, qui touche souvent juste dans son écriture et dans ses dialogues. Sans oublier l'humour, mi-intellectuel mi-potache, qui fait souvent mouche.

Bref, on aime beaucoup la drôle de bande de Shrinking et on vous recommande de la découvrir si ce n'est pas déjà fait. La fin de ce mois de janvier est d'ailleurs la parfaite occasion de le faire : la série revient pour une troisième saison, avec Jeff Daniels (Dumb and Dumber, The Newsroom) et Michael J. Fox (Retour vers le futur) qui rejoignent l'équipe. Les nouveaux épisodes sont mis en ligne sur Apple TV à partir du 28 janvier.