Les fans du Seigneur des Anneaux seront déçus : cet acteur de la trilogie originale ne reviendrait pas pour le prochain film

Un nouveau Seigneur des Anneaux est en préparation avec des acteurs de la trilogie originelle. Mais l'un des favoris des fans manquera à l'appel.

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais un retour en Terre du Milieu se prépare activement à Hollywood. Et non, il ne s'agit pas d'une nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir ou d'un énième projet parallèle : un film en prises de vues réelles est bien en préparation pour un tournage annoncé au printemps. Intitulé Le Seigneur des Anneaux : The Hunt of Gollum, ce film se déroulerait avant les événements de La Communauté de l'Anneaux, confiait la productrice Philippa Boyens dans les colonnes d'Empire en 2024. Aucune annonce officielle du casting n'a encore fuitée, à l'exception de Kate Winslet, qui est pressentie pour jouer le rôle principal féminin, selon Deadline et Variety.

Mais au micro d'Entertainment Weekly, Ian McKellen (iconique Gandalf) a confirmé qu'"il y a un personnage dans le film nommé Frodon, et il y a un autre personnage nommé Gandalf". De là à en déduire un retour des deux interprètes originels, il n'y a qu'un pas. McKellen avait déjà laissé ouverte la porte à un retour dans la peau du magicien gris, assurant qu'"il ne laisserait personne d'autre porter le chapeau pointu et la barbe". Une apparition d'Elijah Wood (Frodon) n'est pas non plus exclue, mais n'a pas été confirmée. La seule annonce de casting certaine est le retour d'Andy Serkis, qui aura deux casquettes sur ce projet : celui de réalisateur et celui d'acteur, reprenant les traits de Gollum qu'il a déjà incarné dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit.

Il y aurait en revanche un acteur adoré des fans qui ne reviendrait pas dans La chasse de Gollum selon les dernières rumeurs. En janvier dernier, le site The One Ring annonçait que des auditions auraient débuté en janvier 2026 à Londres et à Wellington afin de trouver un interprète pour le rôle d'Aragorn. L'information n'a toutefois pas été reprise par des médias anglophones plus sérieux et doit donc être prise avec des pincettes.

Ce qui semble quasi certain en revanche, c'est que Viggo Mortensen, 67 ans, ne serait pas de retour à l'écran dans le rôle de l'héritier du trône du Gondor. Dans un entretien à GQ, Viggo Mortensen n'avait pas fermé la porte à son potentiel retour dans la franchise. "J'aime jouer ce personnage", déclarait-il en 2024. "J'ai beaucoup appris en jouant ce personnage. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Je ne le ferais que si j'étais fait pour ça, en termes d'âge, etc. Je ne le ferais que si le personnage me convenait. Ce serait bizarre de le faire autrement."

Les événements de The Hunt for Gollum se déroulant avant le premier film du Seigneur des Anneaux, on comprendrait que la production cherche un acteur plus jeune pour endosser le rôle d'Aragorn. Pour l'heure, aucun casting n'a encore été confirmé et il faudra attendre encore quelques semaines avant d'être fixé. Le tournage doit débuter au printemps, avant une sortie cinéma prévue pour le 15 décembre 2027.