Cette romance tragique mais réelle a inspiré la nouvelle série de Disney+

Cette fiction, qui est l'un des événements du mois sur la plateforme de streaming, est inspirée d'une histoire vraie bien connue des Américains, beaucoup moins des Français.

A l'approche de la Saint Valentin, un déluge de films et séries romantiques déferle sur les plateformes de streaming : la nouvelle saison des Bridgerton pour Netflix, Love Me Love Me chez Prime Video, ou Heated Rivalry sur HBO Max. Disney+ n'échappe pas à la règle et propose une nouvelle série originale pour faire fondre les coeurs de ses abonnés.

Love Story ne ment pas sur ses intentions dans son titre : après la fiction horrifique (American Horror Story), les affaires criminelles contemporaines (American Crime Story) et les tueurs les plus tristement mémorables de l'histoire (Monsters), Ryan Murphy produit une nouvelle série d'anthologie sur les plus grandes romances. Chaque saison de la série créée par Connor Hines ambitionne de raconter l'histoire vraie d'un couple.

La saison 1 se concentre sur une romance tragique bien connue des Américains, mais mal connue en France : celle qui a uni John Fitzgerald Kennedy Jr (le fils de l'ancien président des Etats-Unis assassiné et de Jackie O., devenu avocat et éditeur du magazine George) avec Carolyn Bessette, ancienne directrice de la publicité et des relations publiques chez Calvin Klein.

Inspirée du livre Once Upon a Time : The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy d'Elizabeth Beller, cette série revient sur la rencontre du couple, en 1994, et sur leur mariage en 1996. Mais le fils Kennedy est un homme sur-médiatisé, et la pression de la célébrité et des paparazzis va faire pression au sein du couple. Le 16 juin 1999, ils trouvent tous les deux la mort dans un accident d'avion.

Le couple principal est incarné par deux acteurs méconnus, le mannequin Paul Anthony Kelly et l'actrice Sarah Pidgeon (Tiny Beautiful Things, Souviens-toi... L'été dernier). Mais la ressemblance avec leurs personnages reste saisissante au regard des premières images. Le casting voit également Naomi Watts dans la peau de Jackie Kennedy, Alessandro Nivola dans celui de Calvin Klein, Grace Gummer dans celui de Caroline Kennedy, ou Dree Hemingway dans celui de Daryl Hannah.

Trois épisodes sont mis en ligne dès ce vendredi 13 février 2026 sur Disney+. Un épisode sera ensuite diffusé chaque vendredi, jusqu'au neuvième, prévu pour le 27 mars.