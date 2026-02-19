Aujourd'hui sur Netflix : une série dans le top 10 de tous les temps, avec 98,2 millions de vues

Une série d'espionnage qui figure dans le top 10 des meilleures de Netflix a sorti sa nouvelle saison ce jeudi 19 février 2026.

Chaque mois, Netflix essaie d'envoyer du lourd pour satisfaire ses abonnés. En février, les abonnés de la plateforme de streaming ont deux rendez-vous majeurs : d'abord, la seconde partie de la saison 4 des Bridgerton pour les amateurs de romance. Mais si vous préférez davantage les thrillers nerveux et les séries d'espionnage, le géant au N rouge a également pensé à vous en proposant la suite de l'un de ses programmes les plus populaires.

La première saison, sortie en 2023, avait été un joli succès sur Netflix : elle s'était classée dans le top 10 des meilleurs lancements de tous les temps de la plateforme, avec 98 millions de vues. Sa suite en 2025 n'avait pas réussi le même exploit, mais avait tout de même réuni un noyau de fidèles. Avant même la sortie de la saison 2, The Night Agent avait été renouvelé pour une nouvelle salve d'épisodes, permettant à son héros de poursuivre ses missions dangereuses et secrètes à travers le monde.

© COURTESY OF NETFLIX

Si vous êtes passé à côté du phénomène il y a trois ans, petite piqûre de rappel : dans The Night Agent, Gabriel Basso incarne un agent du FBI qui travaille dans une section bien particulière de l'organisation policière : il travaille dans les sous-sols de la Maison-Blanche, en charge d'un téléphone qui ne sonne (normalement) jamais. Mais une nuit, le téléphone sonne et il se retrouve impliqué dans une vaste conspiration qui le dépasse. La première saison est l'adaptation du roman du même nom écrit par Matthew Quirk.

La mécanique est ensuite bien huilée et tous les ingrédients du récit d'espionnage sont réunis pour séduire les amateurs. Dans les saisons 2 et 3, le protagoniste poursuit ses missions dangereuses afin de démanteler des organisations et conspirations d'ampleurs internationales. Dans la saison 3 plus précisément, il s'envole pour Istanbul afin de retrouver un jeune agent du Trésor, qui a fui avec des informations sensibles après avoir tué son patron. Une nouvelle mission toujours plus risquée qui lui permettra de découvrir des secrets bien cachés, et un vaste réseau de financement. Ces nouveaux épisodes sont mis en ligne le 19 février 2026.