Cette James Bond Girl va bientôt fêter ses 90 ans, elle a brisé le mariage de Jean-Paul Belmondo

Depuis la sortie de James Bond contre Dr No en 1962, l'espion britannique au permis de tuer est devenu un personnage majeur de la pop culture. Les comédiens qui ont participé aux 25 films de la saga ont réussi à se créer un nom dans l'industrie impitoyable d'Hollywood. Mais que serait James Bond sans les femmes qui l'accompagnent ou le combattent (et qu'il séduit souvent, peu importe leur allégeance), plus communément appelées les "James Bond Girls" ?

Ce 19 mars 2026, l'une d'entre elles célèbre ses 90 ans. Ursula Andress n'est d'ailleurs pas seulement une James Bond Girl : elle est LA James Bond Girl, la première à avoir donné la réplique à Sean Connery dans le premier film de la franchise cinématographique, James Bond contre Dr No, en 1962. La Suissesse a 26 ans quand elle décroche le rôle de Honey Ryder, connue comme "la pêcheuse de coquillages en bikini blanc", face à Sean Connery.

Ce rôle lui ouvre en grand les portes d'Hollywood et du cinéma international. Ursula Andress s'est par la suite illustrée dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Les Cloches rouges, Le Choc des Titans, ou encore dans les films italiens Soleil Rouge ou Enquête à l'italienne. Elle a donné la réplique à Elvis Presley dans L'Idole d'Acapulco, à Frank Sinatra et Dean Martin dans Quatre du Texas, à Marcello Mastroianni dans La dixième victime, ou à Romy Schneider dans Quoi de neuf Pussycat ?

© NANA PRODUCTIONS/SIPA (publiée le 02/03/2026)

Mais Ursula Andress fera aussi la une des tabloïds et des magazines peoples. En 1965, elle décroche le rôle de la maîtresse du personnage de Jean-Paul Belmondo dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca. Lors du tournage, Ursula Andress tombe sous le charme de Jean-Paul Belmondo. "C'est en me faisant rire que Jean-Paul m'a séduite. Avec lui, j'ai connu la folie, la passion", a-t-elle confié dans des propos rapportés par Télérama. Ils sont tous les deux mariés, et cette liaison provoque le divorce entre Bébel et son épouse, Elodie Constant, mère de ses deux aînés. Interrogé par Gala en 2015, Paul Belmondo a confirmé que "c'était la liaison de trop", avant d'ajouter : "Une fois ma mère divorcée, nous sommes partis vivre en Angleterre avec elle et quand je revenais en France voir papa, il ne m'accueillait pas en présence d'Ursula".

La relation entre Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress, qu'il surnommait "la Tigresse", dure sept ans. Elle est régulièrement à la une des titres de presse. "On s'est aimés à la folie, se souviendra l'actrice dans des propos rapportés par Paris-Match, peu de temps avant la mort du Magnifique. J'étais avec lui jour et nuit, pour ses désirs, pour ses folies. On était totalement l'un à l'autre."

Leur romance est passionnée, quoique tumultueuse en raison du fort caractère des deux intéressés : Bébel se souviendra au micro d'Europe 1 en 2016 être rentré un soir complètement saoul, mais ayant trouvé porte close, avoir décidé de prendre l'échelle pour monter par la fenêtre. "J'allais frapper quand la fenêtre s'est ouverte. C'était Ursula qui hurlait : 'Tu n'as pas honte ?' Elle a alors balancé l'échelle et moi avec. J'allais casser les vitres pour rentrer, mais elle m'a jeté une boule de plomb. J'ai dit 'on arrête'". Andress et Belmondo finissent par rompre en 1972.