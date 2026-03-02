Une eau à 28°C toute l'année : ce petit coin de paradis cache les plus belles piscines naturelles du monde

Oubliez la piscine de votre hôtel : ce lagon naturel à 28°C est le plus bel aquarium du monde.

Vous cherchez le spot ultime pour vos prochaines vacances ? Il existe un endroit sur Terre où la nature a elle-même dessiné les plus beaux bassins de baignade : des kilomètres de sable blanc bordés de récifs millénaires qui emprisonnent une eau si chaude et si translucide qu'on croirait nager dans un aquarium géant ! C'est le secret le mieux gardé des amateurs de farniente sauvage et il rendra vos abonnés Instagram fous de jalousie.

Ce rivage unique au monde, situé à environ 60 kilomètres de toute agitation urbaine, offre un spectacle fascinant : les vagues de l'Atlantique viennent se briser contre une immense barrière de corail, créant une zone de calme plat d'une pureté absolue. À marée basse, l'océan se retire pour dévoiler des piscines naturelles creusées dans le corail. C'est un véritable aquarium géant : vous nagez au milieu de poissons tropicaux "flashy" dans une eau cristalline à 28°C toute l'année. Plus qu'une plage, c'est un chapelet de lagons turquoise protégés des vagues, parfait pour déconnecter.

Baignade dans les piscines naturelles de Porto de Galinhas au Brésil. © LuizAntonio - stock.adobe.com

Le nom de ce spot incroyable ? Porto de Galinhas, au nord-est du Brésil. Autrefois petit village de pêcheurs, cette destination est devenue une icône grâce à ses formations coralliennes. Vous embarquez sur une jangada, ces petits bateaux à voile traditionnels, pour rejoindre les coraux à quelques minutes du bord. Une fois sur place, vous débarquez littéralement au milieu de l'océan, debout sur le récif, pour plonger directement dans des trous d'eau turquoise. C'est l'un des rares endroits au monde où la préservation de la faune marine s'allie aussi parfaitement au plaisir de la baignade.

Mais Porto de Galinhas ne se limite pas à un seul spot. À deux pas de là, la plage de Muro Alto place la barre encore plus haut : un mur de corail continu bloque l'océan et crée une mer plate comme un miroir sur des kilomètres. Sans la moindre vague, c'est le spot idéal pour ceux qui veulent flotter sans effort.

Plage de Muro Alto à Porto de Galinhas au Brésil. © bydronevideos - stock.adobe.com

Pour ceux qui aiment bouger, la côte se découvre en buggy. C'est le moyen de transport local favori pour filer sur le sable, explorer les mangroves environnantes ou dénicher des criques désertes comme celles de Maracaípe, où l'ambiance est 100% décontractée. Une fois la journée terminée, le centre-ville vous attend avec ses boutiques d'artisanat, ses restaurants de poissons frais et ses hôtels de charme pour clore le spectacle en beauté.

Pour profiter de ce voyage sans fausse note, quelques règles d'or s'imposent. Surveillez donc les horaires de près car les piscines naturelles ne se montrent qu'à marée basse. Côté météo, privilégiez la période de septembre à mars pour avoir une eau translucide et un soleil garanti. Enfin, un conseil crucial : ne jouez pas les aventuriers pieds nus et enfilez des chaussures de récif pour protéger vos pieds et le corail.