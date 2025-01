Prime Video : ces films et séries vont faire l'événement sur Amazon en février

Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.

Comme chaque mois, Prime Video fait le plein de nouveautés en février 2025. La plateforme de streaming d'Amazon met en ligne le 13 février un remake britannique du plus gros succès du site non anglophone, A contre-sens. Seule différence : cette version se passe à Londres, avec un nouveau casting. Les amateurs de romances pourront également se tourner vers la série Dear you, le 7 février, adaptation d'une saga littéraire à succès, avec Terrence Telle au casting.

Mais si la romance n'est pas votre tasse de thé, d'autres programmes peuvent faire votre bonheur : la saison 3 de Reacher, le 20 février, ou le polar porté par Jude Law The Order, le 6 février par exemple. Ou pourquoi ne pas se tourner vers Nickel boys, nommé aux Oscars, le 27 février ? Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en février 2025.

S'abonner à Amazon Prime Video

Invincible (saison 3) : 6 février

(saison 3) : 6 février Clean Slate (saison 1) : 6 février

Dear you (saison 1) : 7 février

Newtopia (saison 1) : 7 février

The Commoner (saison 1) : 14 février

Reacher (saison 3) : 20 février

House of David (saison 1) : 27 février

Su Majestad (saison 1) : 27 février

Les meilleures séries de Prime Video

La saga Moi, moche et méchant et Les Minions : 1er février

et Les Minions : 1er février World War Z : 1er février

Le silence des agneaux : 1er février

L'affaire Thomas Crown : 1er février

West Side Story : 1er février

Raging Bull : 1er février

The Order : 6 février

Prey : 12 février

A contre-sens : Londres : 13 février

Tell it like a woman : 13 février

L'amour en double : 13 février

Broken rage : 14 février

Sound of freedom : 14 février

xXx : Reactivated : 15 février

: 15 février Bumblebee : 15 février

House of time : 15 février

Battle for disclosure : 21 février

Nickel Boys : 27 février

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier. La plateforme de streaming propose également l'accès aux 306 matchs de ligue 1 moyennant un abonnement à Dazn, via Prime Video Channel. En plus de votre abonnement, cela coûte 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) ou 39,99 euros par mois (sans engagement).

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.