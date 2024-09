Miskina, la pauvre : Melha Bedia de retour pour la saison 2 sur Prime Video

Deuxième saison pour Miskina, la pauvre, la série de Melha Bedia attendue le 27 septembre 2024 sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Après une première saison sortie en 2022, Miskina, la pauvre revient pour six nouveaux épisodes d'une saison 2 à partir du 27 septembre 2024. Melha Bedia reprend son rôle de Fara qui, après la mort de sa grand-mère, se met en quête des fantômes du passé. Composée de six épisodes, la saison est coréalisée par son actrice principale, Melha Bedia, et Anthony Marciano.

Tous deux ont aussi assuré l'écriture du scénario, avec Mehdi Fikri, Yoann Grom, Xavier Lacaille (également acteur), Paul Torman et Joséphine Habif. Au casting de cette comédie contemporaine, on retrouve donc Melha Bedia (Forte, La très très grande classe, Youssef Salem a du succès) mais aussi Shirine Boutella (Papicha, Lupin, Sirènes), Hakim Jemilli (Tapie, Mytho), Victor Belmondo (Bardot, Envole-moi) et Xavier Lacaille (Parlement).

Quelle est l'intrigue de la série Miskina, la pauvre ?

Dans la saison 1, Fara, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec mais avec une forte myopie, essaie de faire des choix mais entre la pression de sa grand-mère, sa mère et sa soeur d'un côté, et sa vie amoureuse chaotique de l'autre, difficile de se prendre en main et arrêter d'être une "miskina". Dans la saison 2, Fara doit reprendre sa vie en main après la mort de sa grand-mère. Mais la jeune femme, qui ne cesse de mentir à tout le monde et à elle-même, découvre que son aïeule aussi lui a menti.

Quels acteurs au casting de la série Miskina, la pauvre ?

Melha Bedia : Fara

Shirine Boutella : Safia

Hakim Jemili : Nassim

Victor Belmondo : Maxime

Xavier Lacaille : Damien

Nadia Kaci : Najet

Alka Balbir : Cherifa

Sarah Laissa : Nadia

Romain Delbart : Rudy

Oussama Cheddar : Bilal

Alison Wheeler

Jennaïa : Farah enfant

Arnaud Préchac : Alvaro

Où voir la série Miskina, la pauvre en streaming ?

La série Miskina, la pauvre est à regarder en exclusivité sur Prime Video le 27 septembre 2024. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.