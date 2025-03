Après LOL, le nouveau jeu humoristique d'Amazon promet des fous rires aux abonnés

Dans ce nouveau jeu, des humoristes confrontent leurs histoires pour découvrir qui dit vrai et qui ment. La version française de l'émission est diffusée en exclusivité sur Prime Video le 14 mars 2025.

À tous les fans de Lol : qui rit, sort !, ceci n'est pas un exercice ! On répète, ceci n'est pas un exercice ! Avec Liars Club, Prime Video et Sébastien Zibi vous ont concocté une nouvelle émission déjantée pleine de comédiens et d'humoristes prêts a tous pour gagner. Cette fois, des équipes de personnalité s'affrontent à coup d'histoires rocambolesques et hilarantes... Et souvent fausses !

Liars Club, une exclusivité Prime Video produite par Endemol, est donc réalisée par Sébastien Zibi, le spécialiste des émissions de téléréalité française. On lui doit notamment Pékin Express et Top Chef, mais surtout, LOL : qui rit, sort !. Pour découvrir les six premiers épisodes de Liars Club en streaming, rendez-vous sur Prime Video, où la première saison est diffusée depuis le 14 mars 2025.

Quel est le principe du jeu Liars Club ?

Cinq duos mythiques de la télévision, du net et des comedy clubs s'affrontent au jeu du meilleur mytho. Dans Liars Club, le principe est simple : chaque duo raconte trois anecdotes improbables et hilarantes qu'ils ont vécues ensemble... Ou pas, car parmi ces histoires, une seule est vraie. Les autres doivent deviner laquelle, pour espérer remporter 50 000 euros qu'ils reverseront à une association. Mais attention ! Un duo de menteurs s'est glissé parmi les joueurs, et toutes leurs anecdotes sont 100 % fausses.

Quels duos participent à Liars Club ?

Les acteurs et humoristes Kad Merad et Olivier Baroux

Les acteurs et humoristes Ahmed Sylla et Hakim Jemili

Les humoristes et Youtubers Freddy Gladieux et Anis Rhali

Les actrices et humoristes Melha Bedia et Oulaya Amamra

Les humoristes et Youtubers McFly et Carlito

Où découvrir Liars Club en streaming ?

Les six épisodes de la première saison de Liars Club sont disponibles en streaming depuis le 14 mars 2025 sur la plateforme Prime Video. Le service du géant Amazon est passé maître dans les émissions de divertissement humoristiques, puisque c'est aussi lui qui diffuse Lol: qui rit sort !, le show français culte adapté dans 11 pays. Pour visionner Liars Club et découvrir les aventures fictives ou réelles de vos humoristes préférés, vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 6,99 euros par mois.