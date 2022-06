Andor : quelle date sur Disney+ pour la série Star Wars ?

STAR WARS ANDOR. Lors de la Star Wars Celebration, Lucasfilm a présenté une bande-annonce et annoncé la date de sortie de sa série Star Wars Andor avec Diego Luna. Voici ce qu'il faut savoir sur le projet.

Organisée à Anaheim à la fin du mois de mai, la Star Wars Celebration est le lieu privilégié pour en apprendre plus sur les projets Star Wars en cours chez Lucasfilm. Et l'édition 2022 a donné de nombreuses nouvelles au sujet de ses futures séries dont Star Wars Andor, dédiée au personnage de Cassian Andor que le public avait découvert dans le film Rogue One : A Star Wars Story. Pour l'occasion, Tony Gilroy, showrunner et créateur de la série, s'intéressera au personnage campé par Diego Luna 5 années avant les événements survenus dans Rogue One. Lucasfilm a annoncé durant la Star Wars Celebration que les deux premiers épisodes de Star Wars Andor seraient diffusés simultanément le 31 août 2022.

Le synopsis officiel de la série a été révélé en même temps que la bande-annonce. En voici la traduction : "La série Andor explorera une nouvelle perspective sur la galaxie Star Wars et se centrera sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir comment il peut être utile. La série narre l'histoire d'une rébellion naissante face à l'Empire et comment le peuple et les planètes se sont engagés dans le combat. C'est une période pleine de dangers, de tromperies et de complots où Cassian va s'engager dans le chemin qui fera de lui un héros de la Rébellion."

Lucasfilm a fait l'annonce à l'occasion de la Star Wars Celebration : la série Andor débutera sa diffusion le 31 août 2022. Pour l'occasion, les deux premiers épisodes de la série seront diffusés simultanément. De quoi lancer la série sur Disney++ en grandes pompes.

La première bande-annonce de Star Wars Andor a été dévoilée le 26 mai 2022 lors de la Star Wars Celebration. On y découvre une époque où la galaxie est plus que jamais sous le joug de l'Empire. Le temps de quelques images, on peut également découvrir Cassian Andor mais aussi Mon Mothma, sénatrice qui tente d'organiser une rébellion capable de renverser l'Empereur Palpatine.

Diego Luna : Cassian Andor

Cassian Andor Genevieve O'Reilly : Mon Mothma

Mon Mothma Stellan Skarsgård : Luthen

Luthen Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Créée par Lucasfilm, la série Star Wars Andor est une production Disney destinée à la plateforme de streaming propriétaire de la maison de Mickey. Elle est donc exclusive à Disney+ et ne peut être regardée ailleurs, comme ses cousines que sont The Mandalorian ou encore Le Livre de Boba Fett.