En 10 épisodes, ce "Game of Thrones" japonais va devenir la nouvelle obsession des abonnés de Disney+

L'événement série de la semaine est sur Disney+. En 10 épisodes, cette fiction qui se déroule en plein Japon féodal plaira aux fans de Game of Thrones.

Depuis le final (controversé) de Game of Thrones en 2019, beaucoup cherchent la série qui en sera la digne héritière. Si The Last of Us, House of the Dragon ou Les Anneaux de pouvoir se sont déjà positionnés comme des concurrents sérieux, le prétendant au titre pourrait venir en réalité du Japon, sans dragon, mais avec des samouraïs.

Shōgun est déjà qualifié comme le "nouveau Game of Thrones" par plusieurs médias américains, qui ont réservé un accueil grandiose à cette fresque historique ambitieuse, qui prend le Japon pour décor. Avec pas moins de 100% d'avis positifs sur 34 avis, cette fiction de la chaîne américaine FX atteint un consensus très rare dans le paysage audiovisuel.

Adapté du roman de James Clavell, Shōgun se déroule au XVIIe. Alors qu'une guerre civile approche, le commandant anglais John Blackthorne pourrait avoir un impact décisif sur la vie politique du pays. Le seigneur Yoshii Toranaga est, en effet, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des régents, et compte bien se servir de Blackthorne pour faire pencher la balance en sa faveur. Au cœur de leur relation, se trouve une traductrice, Toda Mariko, une noble chrétienne, également la dernière d'une lignée tombée en disgrâce.

Grâce à un budget important, les créateurs de Shōgun ont pu retranscrire au plus près la réalité historique nippone tout en adaptant fidèlement les intrigues politiques et les différences culturelles de ses protagonistes. A l'écran, la série propose du grand spectacle aux spectateurs, à coup de séquences très brutales que ne renierait pas Game of Thrones. Au casting, les téléspectateurs peuvent reconnaître Cosmo Jarvis, déjà vu dans le Persuasion de Netflix, Hiroyuki Sanada (47 Ronin, Sunshine) et Anna Sawai (Fast and Furious 9, Pachinko) dans le trio principal.

Shōgun a aussi séduit la presse française. Pour Allociné, il s'agit ni plus ni moins de "lune des mini-séries les plus ambitieuses et les plus abouties des dernières années". Les Numériques sont aussi séduits par ce "voyage sublime, sanglant et étourdissant", quand Le Parisien se dit conquis par cette "magnifique fresque historique dans le Japon féodal". Deux épisodes de Shōgun sont disponibles sur Disney+ dès ce mardi 27 février. Un épisode sera ensuite mis en ligne chaque semaine, jusqu'au final, qui devrait donc sortir le 23 avril.