Arthur the King : synopsis, casting, streaming… Tout sur le film d'aventure de Prime Video

Mark Wahlberg partage l'affiche avec un chien téméraire dans Arthur the King, disponible sur Prime Video. Les infos sur le programme.

La star, c'est lui : Arthur (Usai de son vrai nom), un chien qui accompagne une équipe lancée dans une épuisante course d'endurance de 700 km à travers la République dominicaine. Avis aux amoureux des animaux : depuis le 24 mai, Prime Video met à disposition son film Arthur the King, réalisé par Simon Cella Jones et écrit par Michael Brandt, d'après l'histoire vraie de ce chien racontée dans le livre de Mikael Lindnord Arthur - Le chien qui a traversé la jungle pour trouver une maison. EOne Films, Paramount Players et Tucker Tooley Entertainment coproduisent ce long métrage d'aventures.

Pour entourer ce toutou craquant, la production a d'abord choisi son futur maître en la personne de Mark Wahlberg. Il est entouré de Simu Liu (un des Ken de Barbie, Shang-Chi), Juliet Rylance (The Knick), Nathalie Emmanuel (Fast & Furious 9, Game of Thrones) et Ali Suliman (Mensonges d'Etat, Paradise now) entre autres.

Quelle est l'intrigue du film Arthur the King ?

Le capitaine d'une équipe suédoise de course d'aventure traverse la jungle équatorienne. Il rencontre sur son chemin un chien errant blessé qu'il parvient à amadouer. Contre toute attente, le chien commence à suivre le capitaine à travers des terrains difficiles, créant entre eux un lien profond.

Quels acteurs au casting du film Arthur the King ?

Mark Wahlberg : Michael Light

Simu Liu : Leo

Juliet Rylance : Helen

Nathalie Emmanuel : Olivia

Ali Suliman : Chik

Michael Landes : Broadrail Executive

Rob Collins : Decker

Paul Guilfoyle : Charlie Light

Usai : Arthur

Où voir le film Arthur the King en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Arthur the King en exclusivité sur Prime Video. Afin de profiter de ce film grand public, il est nécessaire de prendre un abonnement à la plateforme de streaming du n°1 du commerce Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.