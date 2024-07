Las Azules : de quoi parle la nouvelle série policière mexicaine d'Apple TV+ ?

Nouvelle série policière décoiffante avec les Bleues de Las Azules, série mexicaine disponible sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

Elles n'ont pas froid aux yeux ! Inspirée de faits réels se déroulant en 1970, la série Las Azules suit le parcours de quatre policières mexicaines fraîchement recrutées, bien décidées à se faire une place au milieu de leurs collègues masculins en enquêtant sur un tueur en série. L'une est obsédée par le tueur, l'autre fille d'un célèbre policier, la troisième est une brillante analyste d'empreintes digitales et enfin la dernière une jeune rebelle prête à aller très loin pour rendre la justice.

Tournée en langue espagnole, la série est composée de dix épisodes dont les deux premiers sont disponibles le 31 juillet sur Apple TV+ et les huit autres chaque mercredi jusqu'au 25 septembre. Pour incarner ses rôles principaux, à savoir les quatre policières, la production a choisi des comédiennes mexicaines connues dans leur pays : Barbara Mori, Amorita Rasgado, Ximena Srinana et Natalia Tellez.

Quelle est l'intrigue de la série Las Azules ?

Quatre femmes, défiant les normes ultra-conservatrices de l'époque, rejoignent la première force de police féminine du Mexique. Elles découvrent que leur équipe n'est rien d'autres qu'un coup monté publicitaire pour détourner l'attention des médias d'un dangereux tueur en série. Alors que le nombre de cadavres augmente, Maria, Gabina, Angeles et Valentina se lancent dans une enquête secrète.

Quels acteurs au casting de la série Las Azules ?

Barbara Mori : Maria

Ximerna Sarinana : Angeles

Amorita Rasgado : Gabina

Natalia Tellez : Valentina

Miguel Rodarte : Octavio Ramandia

Leonardo Sbaraglia : Alejandro de la Torre

Christian Tappan : Escobedo

Horacio Garcia Rojas : Gerardo

Où voir la série Las Azules en streaming ?

La série Las Azules sera diffusée en exclusivité sur Apple TV+. Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.